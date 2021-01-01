日暢銷作家打造「最平凡主角」！人生「毫無目標」才能享受生活

▲日本人氣小說家住野夜新作品《麥本三步喜歡什麼呢？》打造「最平凡主角」。（圖／翻攝自博客來）



記者林育綾／台北報導

新年開始，每個人都認為要有「新希望、新目標」才過得充實，不過著作暢銷突破350萬冊、《我想吃掉你的胰臟》作者住野夜，卻在新作品打造史上「最平凡的主角——麥本三步」，不但認為「毫無目標」是非常重要的事，甚至覺得這樣才能輕鬆享受生活。住野夜透露，其實這角色在他成為小說家前「早就存在腦海裡了」，還說以她為主角寫小說，「是對這個世界上所有人的一種尊重」。

日本小說家住野夜因創作《我想吃掉你的胰臟》而爆紅，除了被翻拍成影視作品，後續他也陸續發表多部作品，包括《又做了，相同的夢》、《闇夜的怪物》等，都紛紛登上暢銷榜，而他的新作《麥本三步喜歡什麼呢？》更在民眾不愛看書的時代，引起熱烈話題，讓不少讀者讚嘆「麥本三步真的太可愛啦！」

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據出版社介紹，主角麥本三步是在大學圖書館工作的20幾歲女孩，早上愛賴床，喜歡乳酪口味蒸蛋糕、收音機、零食還有書，周遭人對她的形容是「經常在發呆」、「大胃王」、「明知故犯」等；然而麥本三步卻很擅長在理所當然的日常生活中，將喜歡的事物串連起來，讓自己每天都過得耀眼又愉快。

▲住野夜新作品打造最平凡主角，並說「這是對這個世界上所有人的一種尊重」。（圖／悅知文化提供）

就連作者住野夜被問及「想變成自己作品中的哪個角色？」時，都回答「我會想當麥本三步！」他認為，「麥本三步的每一天，是最理想的生活方式」，也希望能傳達給讀者「喜愛的事物愈多，人生就會更快樂」的宗旨，為苦悶的生活找到不同的視角。

他也透露，其實「麥本三步」這個角色，在他成為小說家之前「就已經出現在腦海裡了」，「她是一個隨處可見的普通人，絕對不是什麼了不起的人物。而以這樣的她做為主角人物來寫小說，我覺得是對生活在這個世界上的所有人的一種尊重。」

▲出版社也邀請台灣插畫家左萱，繪製獨家限量版書衣。（圖／悅知文化提供）



該書來台發行前，也廣邀書店職人分享讀後感，其中大眾書店採購部經理何宗慧也說，剛閱讀這本小說時，不太明白住野夜為何要塑造這樣一個「再平凡不過的主人公」，不過隨著他一貫的敘事手法和優美文字，走進主角每日簡單的小故事，在平淡中一起體會主角的善良和寬容的個性，也一同經歷她的喜樂和憂傷的心情。「頓時發現原來這些故事是那樣地貼近真實生活，也瞭解到生活不見得一定要有目標，只要能輕鬆知足，並知道自己要的是什麼，就能對得起自己、別人，且活得快樂自在。」

誠品書店門市組長唐欣瑜也說，「三步的生活似乎很是平淡，但她很擅長放大這些感受。在別人眼中或許會變得有些毛躁冒失，不過三步卻是這麼認為的──自己明明是最棒的自己，且日常既可愛又有趣啦！即使每天都可能有不同的考驗，還是要繼續前進，要像沒有目的似的散步一樣持續走下去。因為堅持喜歡著熱愛的人事物，堅持做著最原本真實的自己，日子就會越發快樂，而每一刻都是顯得如此珍貴。」

▲《麥本三步喜歡什麼呢？》1月4日起也將在台推出暖冬插畫版封面。（圖／悅知文化提供）

《麥本三步喜歡什麼呢？》繁體中文版由悅知文化發行，首波發行2版封面，其一為延續了日書的真人視覺，另也邀請台灣插畫家左萱繪製誠品獨家限量版書衣；1月4日起也將在博客來推出暖冬插畫版。

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