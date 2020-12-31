男約女友殉情竟獨活遭法院批「騙騙騙」　二審須賠386萬餘元

▲杜姓男子騙取女友自殺卻獨活，二審判他須賠償386萬餘元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

電競公司客服人員杜弘宇，被控2015年8月幫助王姓女友自殺，2人購買木炭、安眠藥後返回租屋處「殉情」，女友死亡但杜男卻獨活。高院二審將他判刑4年，並在判決書中批他「誓言包裝謊言」，騙取女友的感情、信任，最後騙走生命。家屬求償，高院二審改判他須賠償386萬餘元。可上訴。

本案發生於2015年8月間，杜男（30歲）和20歲的王女在案發前4個月開始交往、同居。但王女在同年8月間認為人生無可依戀，打算結束生命。杜男答應殉情，在案發當天帶著王女去到大賣場買安眠藥和木炭。王女吞服藥物後昏迷，最後吸入過量的一氧化碳而死，杜男深夜11點多打電話給媽媽，告知王女已經死亡，杜母撥打119報案，全案因而爆發。杜男被依「家暴殺人罪嫌」提起公訴。

刑事部分，一審法院認定杜男犯下「幫助自殺罪」，判刑2年8月。案經上訴，二審高院仍認定杜男犯下「幫助自殺罪」，但高院查出杜男當時並未相約同死，因此高院痛批他「誓言包裝謊言」，騙取女友的純潔浪漫的感情、天真無邪的信任，最後騙走她青春寶貴的性命。由於杜男不但否認犯行，犯後又飾詞狡辯，高院認為刑度太輕，因此加重刑度為4年。目前上訴最高法院審理中。

民事部分，死者雙親求償808萬餘元，一審法院審理後，判決杜男賠償574萬餘元。案經上訴二審，高院31日做出改判。高院認為，本件起因於死者自主決意以自殺方式結束生命，並尋求杜男協助，其死者死亡結果之發生，杜男自與有過失，但杜男並無與死者謀為同死之意，不但未勸阻死者之自殺行為，反而許諾同死，並提供自殺助力，甚且與死者一同書立遺書，外觀行為使死者深信其欲謀為同死，因而加深自殺之意念，且杜男於清醒後未立即報警求救、試圖挽回死者之生命，其對死者死亡結果之發生，應負較高責任。最後高院認定死者需負3成責任、杜男應負7成責任。因此高院改判杜男須賠償386萬餘元。可上訴。