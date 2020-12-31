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俏護士接受百萬供養卻劈腿　設局打死瓦斯工！12年改判8年半

▲死者余姓男子人緣甚佳，不料卻因捲入感情糾紛遭人亂棒打死，其車輛防盜器在主嫌到案後多次自行鳴叫，適逢鬼月靈異之說不脛而走。（圖／翻攝余男臉書）

▲死者余姓男子人緣甚佳，不料卻因捲入感情糾紛遭人亂棒打死，其車輛防盜器在主嫌到案後多次自行鳴叫，適逢鬼月靈異之說不脛而走。（圖／翻攝余男臉書）

記者林悅／南市報導

台南瓦斯工人余昶韋與亮麗女護士郭玫葶交往多年，余男在郭女身上花上百萬元，還買車讓郭女開，未料郭女竟與前男友顏克煜開車出遊，雙方因此鬧翻，顏男涉嫌夥友圍毆余男致死載往醫院丟包，最後由2名少年出面投案頂罪，一審判郭女、顏各12年徒刑，上訴台南高分院宣判，郭女改判8年6月，顏則再開辯論庭。

2018年7月31日，一審嘉義地院判郭女、顏2人各判12年，其餘5人分判10年6月至4年6月不等徒刑（2少年另判），2018年10月25日，民事部分判郭女等13名被告及未成年的家屬連帶賠償1660萬元。

▲死者余姓男子人緣甚佳，不料卻因捲入感情糾紛遭人亂棒打死，其車輛防盜器在主嫌到案後多次自行鳴叫，適逢鬼月靈異之說不脛而走。（圖／翻攝余男臉書）

▲余男愛戀郭女多年，但卻因此惹來殺機。（圖／翻攝余男臉書、郭女IG，下同）

檢方指出，當時雙方沒有和解，檢方對郭女、顏具體求刑18年，但一審合議庭並未說明何以判12年，且整體而言本案被告判太輕，提起上訴。

另，案發後郭女與顏男結婚後生下小孩又離婚，郭女辯護人主張，郭女並未參與傷害過程，不構成傷害要件，請求法官改以幫助犯論處，同時請求法官考量她初生小孩，並已賠償死者家屬70萬元，希望法官能夠給予她緩刑機會。顏男則僅認傷害罪。顏男和辯護人表示判太重，希望能以70萬元分期付款方式，和死者家屬和解，顏男目前因案在高雄戒治所勒戒中。

據了解，身材壯碩、體重達150公斤的余男相當疼愛郭姓女友，交往7年，余男在郭女身上花費百萬，甚至還出錢買車借給郭女開，孰料女友竟多次駕車載顏姓前男友外出，將汽車給顏男駕駛，被余男獲知兩人鬧翻。余男為此暴怒，在臉書上嗆顏男「麥擱勾勾纏」，雙方透過網路激烈交火，顏為郭女出頭嗆聲並相約談判。

檢警調查，顏男和郭女設計余男載郭女外出時，在台南白河草店被攔車製造假車禍，再將余男拖上車施虐，余男被載往嘉義水上公墓圍毆，眾人見其斷氣，將人載往嘉義榮民醫院丟包，急救後仍回天乏術。

▲死者余姓男子人緣甚佳，不料卻因捲入感情糾紛遭人亂棒打死，其車輛防盜器在主嫌到案後多次自行鳴叫，適逢鬼月靈異之說不脛而走。（圖／翻攝余男臉書）

案發後江、黃兩名涉案少年主動出面向警方投案頂罪，2少年指出，2017年8月16日晚間9時許，雙少駕車追逐余男，一路從嘉義市區狂飆10公里，最後在台南白河區的偏僻小路中攔下余男，2人下車後立即持木棍狂毆，將余男打到倒地不起，隨後將人載到醫院丟包逃逸。由於余男頭部多處遭到重擊，經搶救後仍然不治。

但家屬質疑家住台南的余姓死者體重上百公斤，2名體型一般的少年怎可能扛得動余男前往醫院丟包，懷疑還有同夥涉案，白河分局警方調閱監視器積極追查，檢警調查，共包括2名未成年，共有9人涉案，警方傳喚顏姓主嫌到案後依傷害致死罪嫌送辦。

▲死者余姓男子人緣甚佳，不料卻因捲入感情糾紛遭人亂棒打死，其車輛防盜器在主嫌到案後多次自行鳴叫，適逢鬼月靈異之說不脛而走。（圖／翻攝余男臉書）

警方指出，顏嫌在警訊中僅坦承與江姓少年謀劃，郭姓前女友在場，但未參與整個行兇過程，係由江姓少年等6人所為。但靈異地是顏姓主嫌到案後，死者停在白河分局停車場的車子防盜器，突然每隔一段時間就會鳴叫，且叫得相當規律，當時引起往來員警注意，且有員警拿手機要錄影時聲音就突然停止，後來員警得知主嫌到案，感到兩者之間似有感應而議論紛紛，巧合之處讓人稱奇。2018年7月底，嘉義地方法院審結，判郭女和顏男傷害致人於死，各處有期徒刑12年；其它同夥5人，分別判10年2月和9年6月有期徒刑。

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