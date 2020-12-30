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勞動基金炒股「乾哥想養我」她認了　胸狠人妻設明牌群組藏桃花

游迺文（左）的妻子（右）也學丈夫成立群組，常向朋友報明牌，神準獲利。（翻攝游迺文臉書）

▲游迺文（左）的妻子（右）也學丈夫成立群組，常向朋友報明牌，神準獲利。（圖／翻攝游迺文臉書）

圖、文／鏡週刊

至於游迺文的妻子，因幫丈夫存入大筆現鈔，被檢廉暫列為證人調查，對於丈夫這幾個月分成7次交給她存入帳戶的43萬元從何而來，她原本稱應該是丈夫買股票的錢，不過，她明明知道丈夫擔任勞金局組長一職，連同配偶及小孩都不能投資股票，辯解的說法明顯打臉自己，也讓游迺文的金錢來源顯得更加可疑。

本刊掌握，游妻曾在美食網站當版主，近年則在烹飪教室教台菜，月薪僅數千到2萬多元不等，但她卻有本事常和一群貴婦打交道，過豪奢生活。

游迺文入不敷出，檢廉查出他這半年來，共拿43萬元現鈔請妻子存入帳戶，懷疑他利用人頭索賄。（翻攝游迺文臉書）

詭異的是，游迺文跟妻子看似缺錢，2人卻熱愛打高爾夫球，妻子也有樣學樣，常向周遭朋友報明牌買股，例如她曾在「能量姐妹團」的LINE群組大爆，全球最大的BT載板供應商之一的景碩股票前景，讓號稱台灣高爾夫球界50大名師的重量級教練都聞風而來「入群」，在群組內向她討教股市明牌。

去（2020）年7月間，她神準提到景碩可在67元進場，80元就可出場，而且還附上專業的分析報告，並交代不可外洩，之後，景碩果然一路飛漲，到了8月7日創下波段新高80.7元，隨後就跌回62元低點，股價直到近日才又上漲，不得不讓專案小組懷疑，幕後另有炒股集團。

更勁爆的是，游迺文的妻子還有一個「發的到」LINE群組，雖然游迺文也是成員，卻很少發言。其中，她有個暱稱「喬妹妹」看似姐妹淘的手帕交，真實身分卻是桃園一家上市公司的詹姓主管，由於2人常私下聯絡，互動頻繁，又有資金往來，不免引起辦案人員懷疑。

不過，游妻宣稱這位詹姓主管是她的乾哥哥，雙方雖無借貸關係，但奇怪的是，詹男常不定期匯款給她，光是去年7月及11月，就分別匯款給她10萬元，後來詹男還傳訊說等股票處理了，要再補匯50萬元給她。對於詹男為何大方給錢？游妻直接了當地說，因詹說想養她，想跟她在一起，但游迺文並不知情，至於真實性則有待專案小組進一步調查。


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