瘋電影／神之一手：鬼手篇　血債血還用圍棋要你的命

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情流暢好看，但是有許多BUG，就是商業娛樂片，在視覺調色燈光攝影，都相當用心，整體感確實是漫畫風格的暴力血腥氛圍，而充滿復仇的男性賀爾蒙，少不了殘暴凶狠的表情和劇情，男生愛看的設計。

神一樣的天才棋手，超人的記憶力和體力，不論是下棋或是打架都不會輸，他就是個復仇機器，終生就是要報親姊被凌辱自殺的仇，報仇過程很壯觀也很英雄，就是一人單挑百人棋手，對方都輸則害死姊姊的兇手必須死，而死法竟是壞人自己自殺，若是如此遵守信用那他就不是壞人啦，這部分設計都超單純，天真的難以置信。

總而言之，出來混都是要還的，不要想貪一時便宜，代價超大。看來這個棋手還會有續集。

片 名：神之一手：鬼手篇

英文名稱：The Divine Move 2: The Wrathful

類 型：動作、犯罪

上映日期：2020-03-20

片 長：01時46分

導演：李建

演員：權相佑 、 金希沅 、 金成均

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

因為圍棋而失去一切的孩子「鬼手」（權相佑 飾），還失去了最敬重多師父許日道（金成均 飾），獨自一人活在這世上，充滿恨意的他決定向這世界報仇。不斷將自己逼入絕境的鬼手，在韓國各地如鬼怪般以圍棋向各路好手宣戰，究竟「神之一手」是否能再現呢？無論尚元如何尋找，就是找不到女兒的蹤跡。

此時，一名叫做慶勳（金南佶 飾）突然找上門來，並稱自己知道關於那壁櫥的祕密。為了尋找尚元的女兒，慶勳堅持要尚元和他一起闖入「中間地帶」，於是兩人開始揭開隱藏於壁櫥背後不可告人的真相……

▲找來類經紀人的助手幫忙復仇。

▲以圍棋下注，輸到你脫褲。

▲圍棋殺手的殺人棋盤。

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