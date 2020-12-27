「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

記者陳豐德／新北報導

新北市鶯歌區一名余姓男子26日晚間酒醉走在建國路、國華路口上，因為不滿一台水泥車按鳴喇叭，雙方下車理論後爆發肢體衝突，警方獲報到場時余男仍情緒激動，員警隨即將他壓制後實施保護管束，全案訊後依照社秩法87條加暴行於人究辦。

▲爛醉男不滿遭水泥預拌車按喇叭，跟司機爆發鬥毆。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方當時接獲報案，指稱該路口有打架糾紛，見現場一名爛醉的余姓男子（31歲）情緒激動，警力立即嚴正執法，壓制雙方氣焰，並為保護雙方當事人及民眾安全，故現場對余男壓制並帶返所實施保護管束，員警也忍不住勸了一聲「何必咧！」

據了解，余男當時酒後步行在道路上，因為不滿水泥預拌車的宋姓司機（23歲）按鳴喇叭提醒，雙方進而理論爆發肢體衝突，造成肢體都有擦挫傷，雙方皆不願就醫也不提出告訴。警方等到余男酒醒後將他交給家屬帶返家照顧，全案訊後依照社秩法87條加暴行於人究辦。

▼警方趕抵將酒醉的余男壓制後保護管束帶回派出所。（圖／記者陳豐德翻攝）



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