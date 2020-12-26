爸房間「掛著熟悉毛衣」　她傻眼：系主任露奶躲衣櫃！結局神展開

▲系主任躲在衣櫥裡，原PO超傻眼！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

男女即使離婚或喪偶，當遇見對的人，必能再次擦出愛的火花！不過有單親女大生表示，本以為爸爸會孤老終生，怎料最近去爸爸房間拿錢，發現椅子披著一件熟悉的毛衣，學校系主任曾穿過。戲劇也神展開，原PO好奇打開爸爸的衣櫥，果真系主任躲在裡頭，上半身只穿著內衣，場面超尷尬。

一名女網友在論壇《Dcard》透露，自己出生在單親家庭，與爸爸相依為命，「爸爸也一直都跟我說，他不會再娶老婆了，他人生只有我一個了...」直到考上大學，爸爸的感情似乎出現了轉機，對象竟是大學系主任，兩人相差3至4歲。

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原PO緩緩道來，記得大學報到當天，爸爸一起陪同，奇秒的是，爸爸竟與系主任聊得特別開心，「那時我也不以為意...」而最近做實驗時，原PO表示，系主任與助教扮起Dress Code，其中主任穿身穿綠色毛衣，讓她特別印象深刻。

▲爸爸愛上系主任，結局神展開！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



23日時，原PO依照往常去爸爸房間拿零用錢時，竟赫見椅子上有一模一樣的綠色毛衣，當下原PO產生奇異的第六感，幾乎把房間整個翻過來，最後一打開衣櫃，只見穿著內衣的系主任，兩人互看超尷尬，而系主任還主動開口「總成績加10分...」

文章曝光後，底下網友噴笑，「你爸沒騙你，只是沒講完，人生只有你一個…女兒」、「你主任在你背後，他現在看起來非常火大」、「爸爸捨身取義，為著女兒犧牲色相，讓女兒能如期畢業，父愛如山啊」、「什麼奇葩劇情」、「什麼加10分，直接保證畢業啊」、「創作文先噓」、「等等...系主任不是男的喔？」「下一集，敲碗」。

▼有網友質疑是創作文！（圖／翻攝Dcard）

