　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸房間「掛著熟悉毛衣」　她傻眼：系主任露奶躲衣櫃！結局神展開

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲系主任躲在衣櫥裡，原PO超傻眼！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

男女即使離婚或喪偶，當遇見對的人，必能再次擦出愛的火花！不過有單親女大生表示，本以為爸爸會孤老終生，怎料最近去爸爸房間拿錢，發現椅子披著一件熟悉的毛衣，學校系主任曾穿過。戲劇也神展開，原PO好奇打開爸爸的衣櫥，果真系主任躲在裡頭，上半身只穿著內衣，場面超尷尬。

一名女網友在論壇《Dcard》透露，自己出生在單親家庭，與爸爸相依為命，「爸爸也一直都跟我說，他不會再娶老婆了，他人生只有我一個了...」直到考上大學，爸爸的感情似乎出現了轉機，對象竟是大學系主任，兩人相差3至4歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO緩緩道來，記得大學報到當天，爸爸一起陪同，奇秒的是，爸爸竟與系主任聊得特別開心，「那時我也不以為意...」而最近做實驗時，原PO表示，系主任與助教扮起Dress Code，其中主任穿身穿綠色毛衣，讓她特別印象深刻。

▲毛衣,妹子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲爸爸愛上系主任，結局神展開！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

23日時，原PO依照往常去爸爸房間拿零用錢時，竟赫見椅子上有一模一樣的綠色毛衣，當下原PO產生奇異的第六感，幾乎把房間整個翻過來，最後一打開衣櫃，只見穿著內衣的系主任，兩人互看超尷尬，而系主任還主動開口「總成績加10分...」

文章曝光後，底下網友噴笑，「你爸沒騙你，只是沒講完，人生只有你一個…女兒」、「你主任在你背後，他現在看起來非常火大」、「爸爸捨身取義，為著女兒犧牲色相，讓女兒能如期畢業，父愛如山啊」、「什麼奇葩劇情」、「什麼加10分，直接保證畢業啊」、「創作文先噓」、「等等...系主任不是男的喔？」「下一集，敲碗」。

▼有網友質疑是創作文！（圖／翻攝Dcard）

▲▼在爸爸房間看到系主任的衣服（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
快訊／苗栗小客車猛撞車頭全爛　電線桿「連根拔起」駕駛躺地
紐籍機師害全民埋單逾600萬　陳時中回應了
高雄3歲單眼童赴日「晶片滅癌」回台了　治療畫面曝光
越超狂人妻「無罩」帶丈夫孩子逛耶誕城　甜露蜜腿黑森林
柯文哲「6年打底」全記錄　誓言讓大家看見台北巨大改變
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

萊豬表決3綠委跑票　陳吉仲首發聲：他們了解配套措施就會支持

爸房間「掛著熟悉毛衣」　她傻眼：系主任露奶躲衣櫃！結局神展開

器捐讓愛延續！警政署簡化筆錄流程　台大醫院舉辦感恩音樂會

火車駕駛室全面錄影！交通部曝「修法主因」：防司機因事故被咎責

開罰紐籍機師30萬　桃園衛生局下通碟...7天不繳清「強制執行」

直擊開箱／朕豪酒店五星豪華早餐一次曝！意外捕獲楊秋興免費爽吃

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光光　崩潰：以後要怎樣

紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中擬求償：請法制研析「趨嚴處理」

31歲青年借錢開7網美餐廳...年營收上億！曾慘賠但「心臟大顆」

影／華航英返台班機分批「桃機、檢疫所」皆設站採檢　不採台商包機模式

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

萊豬表決3綠委跑票　陳吉仲首發聲：他們了解配套措施就會支持

爸房間「掛著熟悉毛衣」　她傻眼：系主任露奶躲衣櫃！結局神展開

器捐讓愛延續！警政署簡化筆錄流程　台大醫院舉辦感恩音樂會

火車駕駛室全面錄影！交通部曝「修法主因」：防司機因事故被咎責

開罰紐籍機師30萬　桃園衛生局下通碟...7天不繳清「強制執行」

直擊開箱／朕豪酒店五星豪華早餐一次曝！意外捕獲楊秋興免費爽吃

婆婆忽闖進房！她「全裸更衣」被小叔看光光　崩潰：以後要怎樣

紐籍機師染疫拖累台灣　陳時中擬求償：請法制研析「趨嚴處理」

31歲青年借錢開7網美餐廳...年營收上億！曾慘賠但「心臟大顆」

影／華航英返台班機分批「桃機、檢疫所」皆設站採檢　不採台商包機模式

金正恩悶成宅男！今年出席「公開活動」僅53次...創上任以來新低

攻城獅NBA榜眼洋將7天自主管理中　開幕週確定不會出賽

MotoGP／Marc Marquez車上的排氣管開賣！限量7支有錢還得靠運氣

議長盃全國學生儀隊競賽在台南　黃偉哲出席敲鑼祝福活動順利

手工花枝漿料多過癮！台南老字號麻辣火鍋　必嚐招牌入味排骨酥

快訊／小白車飆斷電線桿　北埔段一次封3道！駕駛躺路邊等救援

深圳開放三類出國人員「免費打疫苗」　下周起實施

跟進蘋果！小米新機取消附贈充電器

林予晞破美女形象醉酒嘔吐　黃立當場傻眼還吃下去

江國謙新聞盃笑稱為樂天三軍當投教　領隊親自到場應援

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

「大腸長到心臟」　最高17天沒嗯嗯

台中柳川塞爆！他嗆「人口密集度高」被打臉

快訊／08：28高雄4.2地震　最大震度3級

高雄菲籍女出關後確診　揪9人吃鍋採檢結果出爐

快訊／再增3例境外移入！

屁孩喝過飲料放回去！家樂福怒了

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

海軍棄單16桌：講好沒收8千訂金　活蝦老闆曝心聲

17年來最冷！跨年夜台北氣溫出爐

更多熱門

相關新聞

託老公剃腳底毛！2寶變貴賓雞爪

託老公剃腳底毛！2寶變貴賓雞爪

孩子真的不能給男人帶呀！住在台南市的米克斯犬「巧克力」、黃金獵犬「大寶」都會固定修毛，這天飼主林小姐出門前，特別請老公幫牠們「剃腳底毛」，美容完成再洗澡。沒想到她下班回家後，竟看見2寶全變成了「貴賓腳」，滿臉無奈低著頭，似乎受到了不少委屈！

54歲壯爸曬「寵柴暖照」網全歪樓

54歲壯爸曬「寵柴暖照」網全歪樓

賓士目送爸上班！期待眼神網怕爆

賓士目送爸上班！期待眼神網怕爆

再也不遲到！快速找到上班服裝5秘訣

再也不遲到！快速找到上班服裝5秘訣

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

關鍵字：

爸爸單親系主任毛衣衣櫥

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

吳怡霈「泡湯照尺度太大」急刪！

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來
范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面