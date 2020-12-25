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快訊／擄殺性侵馬國女大生！　變態魔梁育誌裁定續押

▲▼勒斃。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲梁育誌殘忍殺害女大生。（圖／翻攝臉書）

記者吳世龍、許宥孺、林昱萱／高雄報導

台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生慘遭兇嫌梁育誌性侵殺害，並棄屍於阿蓮山區，震驚全台。而兇嫌梁育誌更是供稱，之所以會犯下本案，是因為有債務問題所以想不開，想在死亡前做一些以前不敢做的事。對此，橋頭地院25日召開接押庭，裁定梁嫌延押。

橋頭地院認為，梁育誌涉嫌強制性交未遂罪、強制性交故意殺害被害人、強盜而故意殺人罪、遺棄屍體罪之罪嫌重大，認為被告有逃亡之虞。又被告本案性侵犯行，對不認識之被害人隨機犯案，且依醫院鑑定報告，經評估後，有高度再犯之可能。加上本件被告所為嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，為預防被告再犯，因此認為有羈押之必要。

這起震驚全台的事件發生在10月28日晚間，事發當時鍾女從學校要返回租屋處時，遭到梁育誌擄走後性侵殺害，接著被棄屍於阿蓮山區，而過程中梁育誌以繩結勒頭、毆打無反抗能力之鍾女，並無視對方之哭喊求饒，行徑相當殘忍。

此外，梁嫌也供稱，是因為有債務問題想輕生，還想於死亡前做以前不敢做的事，所以才會犯下此案。對此，檢察官調查後發現，梁嫌確實有擬一份遺書，因此這段說法應可採信，可見其不僅不珍惜自己生命，且欲在輕生前戕害無辜生命，漠視生命權之心態莫此為甚。

另外，檢察官調查發現，梁嫌自國中起即有非行及前案紀錄，直至本次再犯性侵未遂及性侵殺人之罪刑。足認相關學校輔導及刑事矯正之作為皆不足平復其個人對於性犯罪之衝動，且其手段惡性一次較一次為甚，直至本次竟再犯戕害無辜性命之犯行，是實難認梁嫌個人有何再行矯正之可能。對此，檢察官於25日依殺人罪將其起訴，並向法院求處死刑。

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