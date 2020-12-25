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《夢夢》少女漫畫停刊！185本月刊排成打卡牆　17年畢業回顧展開跑

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光，現場還有185期月刊組成的「夢幻打卡牆」！（圖／尖端出版提供）

記者林育綾／台北報導

《夢夢》少女漫畫月刊自2003年創刊至今，陪伴許多讀者度過青春歲月，2019年改為電子刊物繼續營運後，將於2020年底停刊，畫下17年的完美句點。而即日起至明年1月3日將於台灣漫畫基地舉辦「夢夢畢業回顧展」，活動為免費入場，帶讀者細數這17年來的時光，現場還有185期月刊組成的「夢幻打卡牆」！

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

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▲「夢夢畢業回顧展」在台灣漫畫基地舉行。（圖／尖端出版提供）

《夢夢》在台灣走過17年，多位台日知名作者都曾在月刊上連載，包括台灣漫畫天后林青慧、林珉萱（小威老師），日本天后種村有菜、酒井真由等，也培養出多位優秀漫畫家，打造出台灣少女漫畫第一品牌。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲自2003創刊年至今具代表性的精品展示。（圖／尖端出版提供）

而「夢夢畢業回顧展」如今在台灣漫畫基地2樓及3樓舉行，同時搭配展覽推出眾多新刊與紀念刊物，其中《夢夢畢業紀念冊》以夢夢LOGO印金於夢幻少女粉紅書衣上，象徵著瑰麗璀璨的青春時光，內封為夢夢全期封面，翻開即見當時點滴回憶。書中還收錄夢夢年度活動照片、歷年簽名板彩圖精選、台灣國人作家感言、畢業舞會造型立繪等精彩內容，全彩96頁，在展覽會場限量販售。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲▼《夢夢畢業紀念冊》。（圖／尖端出版提供）

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

此次畢業展邀請《夢夢》國人連載作家以「畢業舞會」為主題，繪製前往參加舞會的主角們，帥氣可愛的10位男主角被做成2米高大掛軸，於展示區入口處迎賓；而女主角們則製作成等身人形立牌，在會場各個角落給大家驚喜。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲女主角們則製作成等身人形立牌，在會場各個角落給大家驚喜。（圖／尖端出版提供）

「夢夢圖書館」則以書架方式展示《夢夢》實體書，從創刊號到完結總共185期，整面壯闊書封排開，堪稱最強「夢幻打卡點」；而電子期刊的NO186-222則以投影方式輪播，讓讀者感受《夢夢》的演進與歷史。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲從創刊號到完結總共185期，整面壯闊書封排開，堪稱最強「夢幻打卡點」。（圖／尖端出版提供）

展示區另有自2003創刊年至今，超過80張以上的國人加日本作品簽名板，以及具代表性的精品展示，包括各式包款、束口袋、壓克力立牌、小抱枕、便當盒、吊飾、紙膠帶等數十樣絕響商品。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲展示區另有自2003創刊年至今，超過80張以上的國人加日本作品簽名板。（圖／尖端出版提供）

3樓的夢幻拍照區，分別為國人的古風、愛麗絲仙境與夢夢咖啡名場面區，以及日本人氣作品《在我眼中閃耀的他》、《以命運之吻喚醒。》、《群青色般眩目的你》與《日向的青空》 主題拍照區。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲▼拍照區。（圖／尖端出版提供）

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

 「夢夢畢業回顧展」也將一連舉辦4場、共12個時段的迷你簽書會，出席漫畫家有林青慧、柯宥希、陳漢玲、林亭葳、葉澄、灰野都、HAHA吉、日野瑔、語弓晴、尹思然。活動資格事前已於網路販售完畢，現場會依照政府防疫規範，全程配戴口罩並進行量體溫、消毒與實名制管理，並依現場狀況控管展區人數，讓大家安心參與。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

▲《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

展期期間於1樓基地書店購買《夢夢畢業紀念冊》、《Preserved Flowers灰野都十週年畫集》、《彩虹端的寶藏：林亭葳十週年畫集》、《日向的青空》單行本(1)-(3)集 、《6月的情書》第3集完結篇與《群青色般眩目的你》第5集完結篇等書，將會隨書獲得展覽限定的該書特典卡一張。同時也會販售以「畢業舞會」為主題的10部作品複製簽名畫，10款隨機，每張包裝背後還有抽獎券，有機會將2米高的展示大掛軸帶回家。

▲▼《夢夢》少女漫畫月刊停刊，「夢夢畢業回顧展」帶讀者細數17年時光。（圖／尖端出版提供）

夢夢畢業回顧展

展覽期間｜即日起～2021/1/3(日)、12/28週一休館
開放時間｜每日10：30～20：00 免費入場（視人流管制）
展覽地點｜臺灣漫畫基地2-3樓
商品販售地點｜臺灣漫畫基地1樓
展覽地址｜台北市大同區華陰街38號

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