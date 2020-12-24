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1700萬國際旅客蒸發！台灣觀巴「7成客源消失」面存亡危機

▲▼台灣觀巴過去多以國際旅客為主要客源。（圖／觀光局）

▲台灣觀巴過去多以國際旅客為主要客源。（圖／觀光局）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局自93年度起推出「台灣觀巴」套裝旅遊產品，過去多以服務國際旅客為主，然而疫情下每年1700萬人次的國際旅客全數蒸發，台灣觀巴在疫後觀光上，將逐漸轉型以國旅市場為主。觀光局也選出最佳優質路線共有10條，包括墾丁、澎湖、雪霸公園、野柳等，囊括全台與離島景點。

觀光局評選出台灣觀巴服務品質優化前3名業者分別是屏東旅行社、鄉村旅行社、宏祥旅行社及元帥旅行社，並表揚服務品質優良獎得獎業者為飛行家旅行社。最佳服務人員獎由華府旅行社蕭平；宏祥旅行社宜約瑟、邱健翔、林士懿；屏東旅行社許媄婷、王辰安及漢星旅行社廖堂守等人。

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另外選出最佳優質路線共有10條，分別是飛行家旅行社-宜蘭文藝風情豐富行二日遊、屏東旅行社-墾丁海陸體驗線半日遊、鄉村旅行社-澎湖悠閒之旅半日遊、屏東旅行社-恆春半島東海岸線半日遊、金建旅行社-佛光山半日遊、怡容國際旅行社-雪霸國家公園觀霧自然風情二日遊、大確幸旅行社-客家與文青的交流-桃園龍潭一日遊、金建旅行社臺南古都&烏山頭一日遊、元帥旅行社-雲林文化薈萃、傳統藝術精華一日遊及宏祥旅行社-基隆港、野柳、北海岸半日遊。

▲▼台灣觀巴過去多以國際旅客為主要客源。（圖／觀光局）

▲台灣觀巴將逐漸轉型。（圖／觀光局）

觀光局表示，台灣觀巴以飯店、機場及高臺鐵車站等重要交通節點出發，專人專車接送至國內各主要觀光景點，往年國際旅客為主要客源，約占68%。然而今年受疫情影響國境關閉，台灣觀巴將逐漸轉型，轉為以國旅市場為主，才能增加客源，擴大服務對象。

近日將邀集產、官、學各界代表召開「研商輔導台灣觀巴轉型作法會議」，共同研議「台灣觀巴」輔導轉型之作法，以有效輔導業者轉型，創新優質品牌形象與價值。未來並將持續就整合行銷及提升服務品質等相關事宜予以協助。

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