專挑帝寶富豪！神鬼詐團「出獄自學」偽造25億假債權...險得手

▲胡男花時間研究各種騙術，還剪報分析各種詐騙手法 。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中檢警於2020年8月間接獲知名化工大廠廖姓董座報案，表示疑遭歹徒製造金額高達5億6000萬元的假債權，並向法院聲請支付命令，警方隨即展開搜索，查獲胡姓男子等3名涉案人。檢方查出，胡男等人掌握部分台北帝寶屋主的個資，並以偽造借據、身分證件等方式，製造假債權，還佯裝是被害人收取法院文書，意圖讓偽造支付命令，手法相當老練，經查，受害人數共21人，偽造債權達25億6000萬元，幸檢警及時查獲，未造成被害人損失。全案依詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市刑大科偵隊表示，廖男在今年8月間於網路搜尋與自己相關的司法案件時，意外發現竟有遭不明對象在台北地方法院對其聲請支付命令案，且該筆債務高達5億6000萬元，廖男驚覺有異，遂向法院調閱卷宗，赫然發現另有人假冒其身分，向郵差詐領該案件的通知文書。

台中市刑大科偵隊指出，本案經廖男通報受理偵辦，歷經2週蒐證，發現胡姓（48歲）、宋姓（32歲）、梁姓男子（28歲）等3人涉嫌重大。胡男自行蒐集具指標性地段及建案住戶的姓名資料，先偽造高額借據債權及連帶保證人，再利用向法院民事庭聲請支付命令流程中可能可以做手的環節，唆使宋、梁2人，分別以申辦支付命令事由向不同戶政機關調取被害者們的詳細身分個資，並持偽造的身分證件，向郵差截收冒領法院通知文書，意圖瞞天過海騙取法院完成開具支付命令的程序。初步清查本案胡嫌等意圖詐取支付命令對象的被害人有二十餘名，且多數均為臺北知名指標社區之名人住戶或是高級地段房產所有人。

科技偵查隊調查，高中畢業、有諸多前科的胡男，在出獄之後，花時間研究各種騙術，還剪報分析各種詐騙手法，包括違法吸金、詐領保險金、用退稅詐財等，另外，他也研究民事法律程序，並分析報紙報導。

▲胡男剪報學習民事訴訟程序，包括假扣押、查封債權等。

檢警於今年9月間對胡姓主嫌及相關共犯執行搜索，查獲胡男蒐集包括帝寶在內的高價地段房產等名流商賈的地籍、戶籍、建物謄本及個人資料等犯罪事證，經查胡男並已分別向台北、士林及台中等地方法院民事庭以相同手法偽造債權聲請支付命令程序。

案經扣案資料調查，發現受害者計有21人，偽造的債權達25億6000萬元；另檢警偵辦期間也發現胡男等人相當狡猾，被矇騙的被害人還包括有大樓保全人員、送達法院通知文書的郵差等人員。全案調查完畢後，將胡男等3人，依涉嫌詐欺、偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌移請臺中地檢署偵辦

台中市警察局呼籲，對於個人資料應妥善保管，如有法院文書應確實查收求證，避免遭有心人士利用其巧門，矇騙詐取財物或用於不法。