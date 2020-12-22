「神鬼上尉」照片曝光　2手法盜租軍地騙千萬！害慘13顆梅花

▲六軍團因追討被民眾占用的桃園市八德區陸光四村旁國有眷地，才查獲李振育違法行為。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10月底，民進黨立委蔡適應揭發一起「神鬼上尉詐騙案」，陸軍六軍團軍眷服務組前上尉工程官李振育從2017年下半年起，私自出租軍方列管的4塊國有眷地、假借發包小型工程名義，透過盜蓋關防等手法製作合約、收據取信廠商，詐取上千萬元租金及履約保證金。

本刊取得軍方調查結案報告，揭露李振育2月初因接受調查託管於53工兵群，以及2月13日被撤職後，仍持續假借發包小型工程，要求廠商繳納履約保證金，詐得3筆款項共10萬餘元，離譜行徑令人咋舌。

李振育是在1月中旬被軍方查獲違法出租眷地，2月13日被記7大過遭撤職後，卻趁六軍團將他移送桃檢偵辦的空窗期，於3月初潛逃出境，11月17日桃檢已對涉嫌貪污、偽造文書的李發布通緝，時效為20年。

調查報告揭露，財迷心竅的李振育相當大膽，2月初因接受調查被調職到53工兵群託管，他竟以辦理金門新村清潔工程為由，聯繫桃園市平鎮區的逢佐工程行陳姓承辦人，並於2月7日前往與陳見面，索取履約保證金4萬5,700元，並交付陳一張他手寫的假收據。

食髓知味的李振育，被撤職後持續假冒陸軍53工兵群承辦人，以辦理忠貞新村清潔工程、列管眷地告示牌製作為由，再度聯繫逢佐工程行陳姓承辦人。

陳姓承辦人分別在2月19日及25日交付履約保證金共6萬1千元給李振育，李仍提供他手寫的假收據充數。直到今年4月上旬，李這段違法行徑才被軍方查出，被騙的工程行則是在5月已歇業。

針對陸軍六軍團前上尉李振育盜租國有地貪污案，陸軍司令部近日已核定懲處名單，共計3名上校、2名中校、1名上尉、1名雇員被記申誡或記過處分；另有2名已退役軍、士官遭軍方依偽造文書罪嫌移送檢調。

這份懲處名單中，將李振育犯案期間的六軍團歷任政治作戰室3位上校政戰副主任胡富堯、蘇錦龍、張大為均以未盡督管責任為由，記申誡1次。另外，李振育的前任直屬長官、軍眷服務組前中校組長余木昌，則因擔任李振育續服志願役的保薦人，因此懲處最重，被記過2次。

至於李振育被撤職前的直屬長官、軍眷服務組現任中校組長蔡志旻，則因對李違法行為未盡督管責任，被記過1次。負責印信管理的文卷室羅姓雇員未詳查用印申請書，導致誤用印信，被記申誡2次。

另外，關渡指揮部上尉心輔官鍾佳城則因未盡職責落實國有眷地巡管及回報工作，遭言詞申誡處分。已退伍的前關渡指揮部保修連上尉輔導長彭奕哲、前六軍團指揮部眷服組工程士陳佳俊2人，則依《刑法》偽造文書罪函送法辦。

「神鬼上尉」李振育盜租國有眷地，詐財上千萬元，本刊取得陸軍司令部近日核定的調查結案報告，報告指出，李犯罪有2大手法，首先是「合法掩護非法」，在一疊合法用印文件中夾帶要盜用關防印信的偽造文件，讓掌管印信人員不察誤蓋；第二招則是「盜刻長官、同事職官章」，他便可隨意蓋在偽造文件上取信廠商。

軍方在結案報告中建議，未來要加強眷地管理，落實巡管人員訓練以及抽檢機制，不該讓列管眷地遭私自租賃；印信管理人員則應謹慎防範，勿讓夾帶非法文件用印情事再發生。

揭發本案的民進黨立委蔡適應說，李振育利用上級長官督導不嚴、印信管理鬆散等漏洞不斷違法，軍方必須深切檢討，勿讓類似事件再發生。

知情人士向本刊透露，李振育能成功潛逃出境，關鍵在於六軍團內部調查時，李振育僅承認假造4張收據及1張不提告證明書，矢口否認私收租金，軍方在欠缺證據的情況下，人評會討論案由僅列出偽造文書及另涉及的網路簽賭2案。2月21日，六軍團將該案移送給桃園憲兵隊偵辦，僅針對最高刑責為7年以下有期徒刑的偽造公文書罪嫌，而非貪污罪，導致已被軍方撤職的李有機可乘，在3月初潛逃出境。

六軍團雖於3月上旬陸續清查出李振育另涉及多起私租眷地、詐取廠商履約保證金案件，並於3月17日再以貪污罪嫌函送桃檢，當時李早已不在國內。軍方後續又清查出二波李違法情事，並於3月30日、4月30日再將相關證據函送桃檢偵辦，卻為時已晚。

對此漏洞，陸軍司令部報告中也檢討指出，未來軍中若發生重大違法疑案，應即時函送檢、憲偵辦，並在嫌疑人遭軍方汰除前就報請檢方對其限制出境。



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