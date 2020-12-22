　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「神鬼上尉」照片曝光　2手法盜租軍地騙千萬！害慘13顆梅花

六軍團因追討被民眾占用的桃園市八德區陸光四村旁國有眷地，才查獲李振育違法行為。

▲六軍團因追討被民眾占用的桃園市八德區陸光四村旁國有眷地，才查獲李振育違法行為。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

10月底，民進黨立委蔡適應揭發一起「神鬼上尉詐騙案」，陸軍六軍團軍眷服務組前上尉工程官李振育從2017年下半年起，私自出租軍方列管的4塊國有眷地、假借發包小型工程名義，透過盜蓋關防等手法製作合約、收據取信廠商，詐取上千萬元租金及履約保證金。

陸軍前上尉李振育涉嫌私租國有地，不法所得逾1,000萬元。（讀者提供）

本刊取得軍方調查結案報告，揭露李振育2月初因接受調查託管於53工兵群，以及2月13日被撤職後，仍持續假借發包小型工程，要求廠商繳納履約保證金，詐得3筆款項共10萬餘元，離譜行徑令人咋舌。

李振育是在1月中旬被軍方查獲違法出租眷地，2月13日被記7大過遭撤職後，卻趁六軍團將他移送桃檢偵辦的空窗期，於3月初潛逃出境，11月17日桃檢已對涉嫌貪污、偽造文書的李發布通緝，時效為20年。

調查報告揭露，財迷心竅的李振育相當大膽，2月初因接受調查被調職到53工兵群託管，他竟以辦理金門新村清潔工程為由，聯繫桃園市平鎮區的逢佐工程行陳姓承辦人，並於2月7日前往與陳見面，索取履約保證金4萬5,700元，並交付陳一張他手寫的假收據。

食髓知味的李振育，被撤職後持續假冒陸軍53工兵群承辦人，以辦理忠貞新村清潔工程、列管眷地告示牌製作為由，再度聯繫逢佐工程行陳姓承辦人。

陸軍司令部調查報告中揭露，李振育被調查期間及撤職後，仍持續向廠商詐財。

陳姓承辦人分別在2月19日及25日交付履約保證金共6萬1千元給李振育，李仍提供他手寫的假收據充數。直到今年4月上旬，李這段違法行徑才被軍方查出，被騙的工程行則是在5月已歇業。

六軍團指揮部今年2月7日召開人評會，將李振育記7大過撤職。

針對陸軍六軍團前上尉李振育盜租國有地貪污案，陸軍司令部近日已核定懲處名單，共計3名上校、2名中校、1名上尉、1名雇員被記申誡或記過處分；另有2名已退役軍、士官遭軍方依偽造文書罪嫌移送檢調。

位於新北市汐止區的昊天嶺營區土地，遭李振育私租給環保公司傾倒廢棄物。

這份懲處名單中，將李振育犯案期間的六軍團歷任政治作戰室3位上校政戰副主任胡富堯、蘇錦龍、張大為均以未盡督管責任為由，記申誡1次。另外，李振育的前任直屬長官、軍眷服務組前中校組長余木昌，則因擔任李振育續服志願役的保薦人，因此懲處最重，被記過2次。

李振育將位於新北市新店區的江陵新村國有眷地，私租給業者經營停車場。

至於李振育被撤職前的直屬長官、軍眷服務組現任中校組長蔡志旻，則因對李違法行為未盡督管責任，被記過1次。負責印信管理的文卷室羅姓雇員未詳查用印申請書，導致誤用印信，被記申誡2次。

民進黨立委蔡適應（圖）揭發李振育不法詐財案，要求軍方檢討眷地及印信管理流程。

另外，關渡指揮部上尉心輔官鍾佳城則因未盡職責落實國有眷地巡管及回報工作，遭言詞申誡處分。已退伍的前關渡指揮部保修連上尉輔導長彭奕哲、前六軍團指揮部眷服組工程士陳佳俊2人，則依《刑法》偽造文書罪函送法辦。

「神鬼上尉」李振育盜租國有眷地，詐財上千萬元，本刊取得陸軍司令部近日核定的調查結案報告，報告指出，李犯罪有2大手法，首先是「合法掩護非法」，在一疊合法用印文件中夾帶要盜用關防印信的偽造文件，讓掌管印信人員不察誤蓋；第二招則是「盜刻長官、同事職官章」，他便可隨意蓋在偽造文件上取信廠商。

軍方在結案報告中建議，未來要加強眷地管理，落實巡管人員訓練以及抽檢機制，不該讓列管眷地遭私自租賃；印信管理人員則應謹慎防範，勿讓夾帶非法文件用印情事再發生。

李振育盜印六軍團關防製作假收據，取信受騙廠商。（立委蔡適應研究室提供）

揭發本案的民進黨立委蔡適應說，李振育利用上級長官督導不嚴、印信管理鬆散等漏洞不斷違法，軍方必須深切檢討，勿讓類似事件再發生。

知情人士向本刊透露，李振育能成功潛逃出境，關鍵在於六軍團內部調查時，李振育僅承認假造4張收據及1張不提告證明書，矢口否認私收租金，軍方在欠缺證據的情況下，人評會討論案由僅列出偽造文書及另涉及的網路簽賭2案。2月21日，六軍團將該案移送給桃園憲兵隊偵辦，僅針對最高刑責為7年以下有期徒刑的偽造公文書罪嫌，而非貪污罪，導致已被軍方撤職的李有機可乘，在3月初潛逃出境。

陸軍司令部調查報告中揭露，李振育被調查期間及撤職後，仍持續向廠商詐財。

六軍團雖於3月上旬陸續清查出李振育另涉及多起私租眷地、詐取廠商履約保證金案件，並於3月17日再以貪污罪嫌函送桃檢，當時李早已不在國內。軍方後續又清查出二波李違法情事，並於3月30日、4月30日再將相關證據函送桃檢偵辦，卻為時已晚。

李振育今年3月趁案件函送檢調空檔潛逃出境，桃園地檢署11月17日已發布通緝。（讀者提供）

對此漏洞，陸軍司令部報告中也檢討指出，未來軍中若發生重大違法疑案，應即時函送檢、憲偵辦，並在嫌疑人遭軍方汰除前就報請檢方對其限制出境。


更多鏡週刊報導
【獨家】【神鬼上尉騙軍團】盜租軍地連環爆　囂張上尉被撤職繼續騙
【神鬼上尉騙軍團1】六軍團管理超鬆散　貪汙上尉害慘13顆梅花
【神鬼上尉騙軍團2】軍方用地擺攤無人管　機警律師揭國軍荒唐事

ET快訊
LINE貼圖年度排行出爐！　下載量最高是還是他
2屁孩「尿灑家樂福」毀14包泡麵　警確認身分要辦了！
爆炸第一時間影片曝光！　旭富狂燒45小時損8億
染疫乘客猝死美國航班　他挺身急救「全身沾尿」出現症狀
收租近億！北市20多歲男成「最年輕包租公」 補充保費繳189
2屁孩「家樂福尿尿」道歉了！　深夜私訊粉專：玩過頭了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

高雄2屁孩「尿灑家樂福」毀14包泡麵！警確認身分了：將依2罪偵辦

爆炸瞬間曝！旭富竄濃煙下秒「驚天一爆」　延燒45hrs…損失至少8億

「神鬼上尉」照片曝光　2手法盜租軍地騙千萬！害慘13顆梅花

輔大女迷信淪渣男小四…挖出剩白骨　法官判無期：輕手法殺害

彰化拖板車過彎失控！雪白米粒撒車道「綿延10公尺」　國道回堵8km

桃紙遭旭富波及損失4億「不知年怎麼過」　他曝噴飛火球閃過員工

英雄救美糗爆！高雄男拍落酒測器...「無影腳」踢警臉　慘遭壓制

惡夫囚妻在新北荒郊！狠斷金源還藏車　回家硬上喊：妳是我午餐

好心陪鄰居洗腎卻遭「茄子回報」　惡男反咬：是她自己做！

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長招魂4、50次沒回應！ 哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

他直面殺狗阿伯、踢爆動保蟑螂　硬漢大叔李火山：用生命在救援

撞擊瞬間曝光！UBA隊長載女友雙亡…家屬悲喊：剛回頭就被撞

伯恩山犬「緊盯大門」吠叫警戒！　主人外出看監視器...驚見門把轉動

台中台74線死亡車禍！2車擦撞「起火狂燒」…釀1死1傷

嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

高雄2屁孩「尿灑家樂福」毀14包泡麵！警確認身分了：將依2罪偵辦

爆炸瞬間曝！旭富竄濃煙下秒「驚天一爆」　延燒45hrs…損失至少8億

「神鬼上尉」照片曝光　2手法盜租軍地騙千萬！害慘13顆梅花

輔大女迷信淪渣男小四…挖出剩白骨　法官判無期：輕手法殺害

彰化拖板車過彎失控！雪白米粒撒車道「綿延10公尺」　國道回堵8km

桃紙遭旭富波及損失4億「不知年怎麼過」　他曝噴飛火球閃過員工

英雄救美糗爆！高雄男拍落酒測器...「無影腳」踢警臉　慘遭壓制

惡夫囚妻在新北荒郊！狠斷金源還藏車　回家硬上喊：妳是我午餐

好心陪鄰居洗腎卻遭「茄子回報」　惡男反咬：是她自己做！

獅一口氣簽下奪冠3洋投　預計一月中旬抵台

買飲料被「爸媽、狗」忘在湖口服務區　她PO文求救18分鐘暖男出現

嫌繞路遠硬闖鐵軌「右半身碎了」　超慘鐵工還要罰款10萬元

費德勒連18年獲ATP最受歡迎選手　喬科維奇成歷史最佳

「白爛貓」蟬連LINE原創貼圖冠軍　今年流行「像極了愛情」、「是在哈囉」

吃太多浪費要罰錢！　中國《反食品浪費法》草案首曝光

爬山傷膝蓋？醫3點揭真相「受傷風險狂飆」急勸：別越級打怪

補充保費「六冠王」出爐　信義區包租公6連霸、年繳310萬創新高

高雄2屁孩「尿灑家樂福」毀14包泡麵！警確認身分了：將依2罪偵辦

地表最強阿嬤！挺過西班牙流感+二戰　英108歲人瑞開心接種疫苗

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

社會熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

虎尾大情侶雙亡　駕駛認了：時速超過70

獨／撞擊瞬間曝光！　UBA隊長載女友雙亡

UBA隊長招魂4、50次沒回應　哥向女方道歉獲聖筊

吃掉老公好友！人妻狂啪35次嬌喊：安母～

館長槍擊幕後黑手是他？　黑道大亨狠吸10億

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

政戰神鵰俠侶3年玩完！少校月花4萬嚇壞夫家劈腿保險員

即／台中台74線車禍！2車擦撞「起火狂燒」釀1死1傷

即／東區女駕駛自撞撞賓士！害騎士慘摔

快訊／拖吊車國道排除事故　黑車猛撞全毀駕駛送醫

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

兒子爽挖冰「整櫃報廢」　媽媽反嗆冰店

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

爆頭鄰居母子　女喊：我爸是警察

捕鼠「抓到同行」　網笑變收編籠

高雄2屁孩家樂福尿尿　被肉搜身份曝光

謝忻「早知被發現就車震」再談阿翔：我不倫

UBA隊長遭撞雙亡！父：我兒子沒違規

浴缸泡套成蛋花湯　摩鐵員工崩潰

張韶涵商演「唱一半場面失控」遭強行趕離場

小嫻恆春夜市擺攤　經濟狀況曝光

A-Lin13歲愛女長成正妹！　「踢館熱舞」氣勢輾壓母

狂放「少量臭屁」恐罹大腸癌！名醫曝7危險前兆

金鍾國屁屁處夾白色口罩　智孝一步救援

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

更多

最夯影音

更多
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」　機車噴飛...2人送醫不治
高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

高雄情侶雙載「未兩段式左轉」2人送醫不治

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

英國單日確診3萬5928例破紀錄！新病毒傳播強...倫敦耶誕封城遭批

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

9秒奪命影片！情侶左切撞飛「噴火花滑行」　驚悚真相曝光

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

UBA隊長與女友替嬤慶生遭撞亡　家屬曝不辦告別式：怕阿嬤受不了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面