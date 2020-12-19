偶包掉了啦！萬人瘋傳「1秒崩壞甜美妹」笑瘋　30組對比照爆傳神

▲美…美女，妳的偶包掉在哪裡了？（圖／30才jk濃濃 授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

漂亮女生人人都愛看，但有時候美女難免給人距離感，這位清秀甜美的正妹卻引起萬人瘋狂分享她的「美照」！「30才jk濃濃」17日在粉絲專頁貼出30幾張照片，「淦wwwwww這女的超好笑www4誰wwwww #啊是我」，整理先前她拍的「顏藝照」。每種狀況都讓網友噴笑，「明明可以靠臉吃飯，卻偏偏要靠才華。」

看看照片，她拍下的對比照包括「只是想偷懶的拜託別人&真心需要幫忙的拜託別人」、「羊毛氈材料包上的成品圖&實際做出來的成品」、「月薪25萬的人煩惱的樣子&月薪3萬的人煩惱的樣子」、「小貓剛被救來家裡」、「在這邊住了一年」、「店長LINE上說今天要報到的人&實際來上班的人」等等。

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▲▼不管是手殘黨的羊毛氈成品，還是小貓住到變跩貓，都表現得太傳神啦！（圖／30才jk濃濃 授權使用）

完全沒有偶包、從正妹到崩壞只要1秒，讓網友紛紛笑炸，「看完覺得臉部肌肉好酸」、「收放自如的面部表情」、「放很開餒～哈哈哈哈哈」、「感謝妳充滿真實的演出」、「看完這一系列的我，好快樂」、「臉部表情的最高境界」、「太有才了！根本沒女生敢這樣做」、「大美女這麼肯犧牲搞笑，真是奇特。」

▲▼只能給喜歡的符號了♥♥♥（圖／30才jk濃濃 授權使用）

濃濃也在粉絲專頁的「關於我」寫下自我介紹，「大家好，我是醜臉界的百達斐麗 AKA『顏藝女王』濃濃」，笑說「如果你覺得當人類很累，每天心情都很差，可以追蹤訂閱我 #心情會變好或更差」。目前該篇貼文已經吸引1.5萬人按讚、留言數3千2百多則、分享數9千6百多次，粉絲專頁則是超過2萬人按讚。