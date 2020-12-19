球鞋不貼合！內行教綁「大圈圈」護腳又舒服　網：物理治療師認證

▲多數球鞋都需要綁鞋帶。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

多數人的球鞋都有鞋帶要綁，一名網友發文表示，他最近買了雙新球鞋，不過一直覺得有點鬆鬆的、鞋帶也有點長，因此他便趕緊上網查資料；在查詢過程中，他意外發現一則影片教人如何綁鞋帶，試過以後讓他不禁直呼「舒服很多！」貼文曝光後，還有網友回應，「之前知道後，照著綁真的有差！」

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「球鞋的鞋帶最上面兩個洞」為題發文，他近日買了雙新球鞋，不過穿上後，卻一直覺得不太服貼、有些鬆鬆的，鞋帶也是太長，因此便趕緊上網查詢資料。他PO出自己找到的影片，驚呼「發現鞋帶可以這樣綁！」

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一般需要綁鞋帶的球鞋最上方都有兩個孔，從影片可見，示範的男子穿上球鞋，並將鞋帶以正常交叉綁法先行穿入孔內，到鞋子上方第二個孔時，「由內向外」穿出，接著，再將鞋帶「由外向內」穿入最上方的孔洞，不過，切記別將鞋帶完全拉緊，必須預留一個小圈圈，兩邊都完成後，則相互將兩頭的鞋帶穿向彼此留下的圈圈內拉緊，最後綁上蝴蝶結就大功告成。

原PO跟著影片的步驟試過以後，覺得真的舒服許多；網友看到後，紛紛留言回應，「好醜的綁法QQ」、「保護腳比較重要吧」、「我腳出問題去找物理治療師，他教我這個，差很多喔」、「之前知道後，照著綁真的有差」。

本站曾報導《球鞋「最上面兩個洞」有啥用？鞋帶「雙圈大法」綁這才能護腳》，文中提到，鞋子最上方的兩個孔洞千萬不能忽略，否則鞋帶怎麼綁都很難讓球鞋貼合腳部，鞋舌也可能會有點浮浮的，無法完全包覆雙腳，保護力也跟著降低。