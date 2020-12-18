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享瘦！天晟醫院首辦「減重代謝研討會」　開啟健康減重輕生活

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▲天晟醫院首辦減重代謝研討會。（圖／天晟醫院提供）

▲天晟醫院首辦減重代謝研討會。（圖／天晟醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

根據國健署公布2019年國人成人過重與肥胖盛行率已達47.97％，為提供北台灣地區民眾健康減重的服務，天成醫療體系特聘請減重專科徐光漢醫師，於天晟醫院成立纖體天成-體重管理與代謝手術中心，結合微創手術醫療、護理、營養之專業團隊，不到一年時間就已協助「破百位沈重個案」，讓病友找回健康與自信。

▲天晟醫院首辦減重代謝研討會。（圖／天晟醫院提供）

天晟醫院推廣台灣減重代謝醫學教育及促進學術交流，與台灣代謝減重外科醫學會、18日共同主辦「第一屆南北區聯合減重代謝手術國際研討會」，國內外數百名專業醫療人員應邀參加。因應疫情，研討會分別在北區天晟醫院、南區義大大昌醫院、中國、新加坡同步視訊連線，會中安排國內減重專家經驗分享，並直播示範兩種「減重代謝手術」。

▲天晟醫院首辦減重代謝研討會。（圖／天晟醫院提供）

分別由天晟醫院徐光漢主任示範胃繞道減重手術、義大醫院宋天洲部長示範胃縮小減重手術，增加醫護人員對減重代謝手術的認識。會議亦邀請國外減重代謝專家說明當地減重手術治療趨勢及減重治療的防疫。徐光漢主任表示，對於長期體重過重和糖尿病的病人，找對專業醫師診斷並對症治療是非常重要。

此次研討會是今年台灣舉辦規模最大的減重代謝手術國際研討會，藉由專家們國際連線互動交流，促進減重及糖胖症治療的進步，提升台灣減重代謝醫學的醫療品質及學術研究，嘉惠更多病友。

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