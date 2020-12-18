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賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝

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記者李忠憲、戴若涵／台中報導

新竹一名男子邱聖哲離奇失蹤41天，心急如焚的家屬祭出50萬賞金尋人。獵人楊東波15日到山上打獵時，意外在涵洞內發現受困的邱男。邱男家屬18日下午親自前往楊東波家中致贈50萬元賞金，當面表達謝意。

▲▼楊姓獵人。（圖／記者李忠憲攝）

▲新竹男子邱聖哲闖中橫墜崖41天，獵人楊東波找到他。（圖／記者李忠憲攝）

回顧事發經過，邱男11月6日騎車誤闖中橫管制區，墜落150米深崖，接著便與外界斷了聯繫，家屬焦急不已，表示將拿出50萬元賞金，希望大家能幫幫忙，就在邱男失蹤41天後，一名泰雅族獵人楊東波上山打獵時，發現一處電廠廢棄涵洞內竟有人影，隨即報警處理。

▲▼賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」感謝獵人。（圖／記者李忠憲攝，下同）

▲▼賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼賞金50萬給獵人了！中橫失蹤男家屬「紅包裝支票」鞠躬感謝。（圖／記者李忠憲攝）

楊姓獵人原先並不知道邱男家屬曾表示，將支付救命恩人50萬元獎金，事後透過媒體才知道消息。事後雙方約定18日下午2時，邱男家屬將親自到訪楊家致謝。

擁有30年打獵經驗的楊男回想當時夜間狩獵時的情況，表示平常都是打鳥、山豬、飛鼠等動物，自己當下被邱男嚇到，由於年紀已經大了，以後不會再去打獵了，至於獲贈的50萬元，將捐出部分給山難協會、搜救人員，一部分用在果園，一部分則將用來宴請起鬨他請客的親友。稍早邱男家屬已抵達楊家，邱男家屬拿出一個裝著50萬元支票的紅包致贈楊男。

新竹邱聖哲爆瘦20kg「到醫院睡著了」。（圖／家屬提供）

▲邱聖哲41天來只靠喝水度日，暴瘦20kg。（圖／家屬提供）

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快訊／賞金50萬給獵人了！　家屬拿出「紅包」鞠躬感謝
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