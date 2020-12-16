讓閻王生死簿「反白」！高雄男4個月內同地點　鬼門關走2回逃死

▲高雄男（左3）5個月內心肌梗塞2次造成院外心肺功能停止都被救回，出院後到消防隊感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一位王姓男子今年在4個月期間，因心臟問題已經OHCA(院外心肺功能停止)2次！從鬼門關走了兩回，所幸身旁民眾即時實施CPR急救，並立即報案打119求助，消防隊火速到達現場施予體外電擊及心肺復甦術，將生命從死神手中挽回。

今年11月份，消防局119指揮中心接獲民眾報案，男子於網球場打網球時，不明原因昏倒無呼吸、無心跳，執勤員立即於線上指導民眾實施CPR急救，大昌消防分隊的隊員林嘉政、李友誠、義消陳廷濰到達現場後，見王姓民眾無意識、無呼吸心跳，當場施予體外電擊及心肺復甦術，緊急送往醫院救治，王姓男子成成功恢復自主生活，今天民眾前往消防隊表達謝意並與救助的消防員們開心合影留念。

▲高雄男5個月內心肌梗塞昏迷兩次被救回，出院後到消防隊感謝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

言談間表示7月中時，也曾發生類似的狀況，也是靠消防隊救命。大昌消防隊查詢資料發現，王姓男子7月份也是在同一地點，因心臟原因OHCA(院外心肺功能停止)，當時大昌分隊隊員陳瑞旻、王善祥、義消李卓軒前往救援，靠著現場球友實施心肺復甦術及公共用體外電擊器急救才救回了一命，消防員到達時已恢復生命徵象。

消防局大昌分隊表示對心跳停止的患者立即急救，如果在4分鐘內並沒有進行CPR，腦細胞在4分鐘內開始缺氧死亡，10分鐘內腦死，如果能儘早求救呼叫119、儘早實施高品質心肺復甦術(CPR)，儘早實施自動體外去顫電擊器(AED)電擊去顫、儘早實施高級心臟救命術(ACLS)及整合性復甦後照護，則OHCA患者救活率相當高。