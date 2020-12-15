賽車手教警察開車4hrs…3百名勇警蛻變成專業車手！甩尾畫面曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽、土城、板橋警分局找來專業賽車手，傳授駕駛技巧，分為6梯次讓3個分局共計332名年輕警員接受4小時的訓練，從起步、甩尾、急煞等能力，除了會催油門，也學會了防衛性駕駛！

▲甩尾訓練。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，3分局以年資1至3年的年輕警員為主，共派出332名警力至三峽的駕訓班，由專業師資講授車輛結構原理及駕駛操作要領，還有中華賽車會金牌國手教練連惟生（2016年TAGP亞太區汽車金卡納大獎賽冠軍）及防禦駕駛金牌教練閔昱智（汽車暴衝應變教學法發明家）實地操作教學。

讓員警養成處理駕駛過程中的突發狀況，包含障礙物連續閃避、中高速濕地煞車及限界轉彎、彎道廻避、彎道煞車等技巧，以降低潛在交通事故的風險。

▲警員學習高速閃避角錐。（圖／記者陳雕文翻攝）

三峽分局長許芳毅表示，員警駕車的肇事率雖無法降到0，這110位員警將學習到的正確駕車習慣及操作反應內化成自己的生活與執勤工具，並執勤時與同事分享，讓每一位員警都能有正確的駕駛觀念，別讓車禍發生在自己身上，順利完成警察任務。

▲專業賽車手實際操作教學。（圖／記者陳雕文翻攝）

基層警笑著說，感覺自己會變成藤原拓海（日本動漫「頭文字D」的主角）此次學習讓自己更懂車，也能更明確知道該如何安全駕駛，以及防衛性駕駛。

▼年輕員警接受專業指導。（圖／記者陳雕文翻攝）