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KTV包廂衛生紙「弄獅」點火　紅髮男被逮懊悔：慶生玩太嗨

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化陳姓男子（25歲）、江姓男子（22歲）12日22時許前往員林市某一家KTV包廂慶生飲酒，一時興起以衛生紙跳舞「弄獅」娛樂，在旁江男以打火機點燃衛生紙，陳男發現著火後舞動衛生紙，直至接近手部時才將衛生紙丟於地上將火熄滅，員林警分局上午將滿頭紅髮的陳男逮捕以刑法173條公共危險罪《放火》送辦。

▲紅髮陳姓男子在KTV慶生玩火被員林警局函送。（圖／民眾提供）

▲紅髮陳姓男子在KTV慶生玩火被員林警局函送。（圖／民眾提供）

今年4月26日錢櫃KTV台北林森店火警，造成6死的重大工安，自2011年台中阿拉夜店大火之後，政府已經立法明訂，室內禁止明火表演，最重可以開罰15萬元。

如今彰化員林市出現KTV內有民眾酒後拿起衛生紙玩火，若造成「自焚」意外還會引發火警，事件發生後引發警消人員格外重視，員林警分局火速將嫌犯逮捕函送。該名紅髮男被逮後向警方供稱，真的玩太嗨了，對自己的行為相當後悔。偵查隊副隊長蕭家亮對此表示，KTV包廂屬密閉式空間，以觸犯公共危險罪送辦，可處1年以下有期徒刑。

另外警方提醒民眾，KTV屬休閒娛樂，務必遵守秋冬防疫措施，在密閉空間請全程配戴口罩，未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰3,000元以上15,000元以下罰鍰。

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