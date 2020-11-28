加強攔查取締大貨車、大型重機車違規　玉警維護山區交通順暢與安全

▲台南市警玉井分局28日週六上午，會同環保局及麻豆監理站等單位，在台3線369公里處鹿田派出所前實施聯合稽查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有鑑於大型車輛噸位大、視覺死角多，一旦肇事恐怕傷亡慘重，造成數個家庭破碎，並留下難以抹滅的傷痛，台南市警玉井分局28日週六上午，會同環保局及麻豆監理站等單位，在台3線369公里處鹿田派出所前實施聯合稽查。

警環監等單位，執行取締大貨車（砂石、混凝土）違規，並同步執行大型重機車違規改裝聯合稽查工作，計攔查大型車3輛、機車90部、執行噪音檢測6部（其中3部不合格）、噪音檢測召回9部、取締車輛改裝等交通違規計13件。

玉井分局指出，台3、台20及台84線等主要幹道為大貨車載運土方砂石必經道路，另每逢週休假日，許多大型重機車隊湧入，故玉井分局平日除針對大貨車規劃取締違規超載等勤務，亦針對大型重機車執行違反號誌、噪音等違規，在11月28日洽請台南市環保局以及麻豆監理站配合，共同執行取締大貨車違規，並同步執行防制大型重機車違規改裝聯合稽查工作。

玉井分局長許敏能呼籲，未來將持續配合環保局及麻豆監理站等單位強力執法，持續要求員警加強取締落實執行，以期有效嚇阻違規行為，讓大型車及重機車隊騎士都能確實守法，讓民眾都能安心平安行。



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