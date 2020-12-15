iOS 14.3來了！iPhone12 Pro相機升級「RAW」　2新品解封

▲iOS14.3今日上線。（圖／記者洪聖壹攝）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果今日推出 iOS14.3版本， iPhone 12 Pro更新後就可開啟 「Apple ProRAW」拍照功能，也解鎖支援Apple Fitness+、AirPods Max，並解決舊版本無法接受訊息通知等11項問題。

根據蘋果官網資訊，iPhone 12 Pro、12 Pro Max手機更新版本後，到 iOS 「設定」>「相機」>「格式」內，就可將「Apple ProRAW」開啟，會保留更多環境、光源數據，且可在「照片」App中編輯。

▲▼Apple ProRAW可手動選擇是否要開啟。（圖／記者崔子柔攝）



另外也提供以 25 fps 錄製影片的選項，並可在 iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus 和 iPhone X 上鏡像輸出前置相機的靜態照片。

更新後「Apple Fitness+」體能訓練服務可直接在「健身」App 內訂購，但暫時只開放澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、英國和美國用戶，台灣尚未開放。本月開賣的頭戴式耳機 AirPods Max也在更新後正式支援 iPhone。

iOS14.3也將11項Bug 修復，解決無法接收部分「訊息」通知、聯絡人群組無法顯示成員、從「照片」App 分享時，部分影片無法正確顯示、裝置可能無法無線充電、無法在「設定」中使用藍牙等問題。