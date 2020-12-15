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不只有翻譯機！無敵勇闖幼兒學習市場　新品伴讀機要年銷8000台

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▲▼無敵寶寶伴讀學習機採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲無敵人力資源部經理孫智珣表示，在開發此商品過程，研發人員都跟著童心大發。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

「我今年3歲。」眼前這台酷似麋鹿的小機器邊眨眼、邊說話。這是英業達旗下自有品牌無敵自翻譯機、譯典通（Dr. Eye）後，首度跨足兒童學習市場，推出「Wudyi寶寶伴讀學習機」。

無敵深耕學習市場多年，這回跨足幼兒學習領域，首度把連網、圖像辨識、AI語音等技術結合在學習裝置上，要拿下0-6歲的幼兒學習市場，前所未見。

「我們確實有看到需求。」無敵人力資源部經理孫智珣說，一開始會開發伴讀機，是因為發現很多時候家長帶孩子出門，為了讓他們受控，就丟一個平板或手機給孩子，但其實對於視力正在發展中的孩子不好，也可能一不小心、「滑」到不適合的內容。

「以往的市場策略是打不贏、就加入你」孫智珣不諱言，過去無敵推出不少與手機連結的電子裝置，但使用不久會被吞噬。這回，無敵絞盡腦汁，要拓展一條與手機連結裝置以外的路，推出伴讀學習機，孫智珣透露，明年更要趁勝追擊，推「樂齡機」。
 

▼無敵寶寶伴讀學習機要做「陪伴孩子一起長大的好朋友」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼無敵寶寶伴讀學習機採訪。（圖／記者湯興漢攝）

為何想推樂齡機？孫智珣解釋，高齡人口不是不想用手機，而是他們對聲音的敏感度不夠了，加上視力退化，手機螢幕閱讀太吃力。無敵這回想要透過各種殺手級應用的整合，填滿中間年齡兩端的市場空缺，滿足老人與小孩。

Wudyi寶寶伴讀學習機有伴讀、AI語音互動、視訊、監控、娛樂等五大功能，每個年齡層使用這台裝置都有不同發揮，像是0-2的寶寶來說，無論說什麼機器都會回應，對於咬字還不清楚的寶寶來說是有樂趣的；2-4歲的幼童開始喜歡翻書、閱讀，主要會是伴讀機的功能； 4-6歲的孩子更重視互動，這時AI語言學習、通話功能會讓孩子感到有趣、滿足。

孫智珣坦言，Wudyi寶寶伴讀學習機因為是全新類型的商品，顧客對於商品的瞭解相對較低，在商品的推廣上必須有更多的展示與說明，銷售通路上也有所差異。除了原有透過官網、實體店鋪與五大電商網站，經由行銷內容、店員、口碑推廣外，還會透過拍攝影片、網紅直播及賣場花車增加動態展示。在實體銷售的通路上，除了原有的3C賣場外，也將佈局到幼兒專屬及親子互動性較高的通路。

▼無敵人力資源部經理孫智珣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼無敵寶寶伴讀學習機採訪。（圖／記者湯興漢攝）

孫智珣透露，預估明年出貨量能達6000~8000台；內容方面，合作的出版社和讀物預計從現有的五家、350多本書，達到10個出版社、600本以上的書；且透過連網使機器資料越來越多，語音和辨識功能更強大，增加學齡孩童的黏著度。

孫智珣說，技術應用有兩種，一種就是完全創新，另一種就是將已存在的技術，用在過去沒使用的領域上，這台寶寶伴讀學習機就是屬於後者。

「技術不能太方便，不然就變成應用了，反而不利於學習」孫智珣說。舉例而言，你要查一個APPLE這單字，至少要先拼出這些字母，如果才輸入第一個字，後面全靠機器完成，就直接跳過學習的過程了，因為根本沒有經過拼字和記憶。

無敵自30年前，第一部電腦辭典問世後，成為旗下長銷商品，甚至可說，無敵是電子翻譯機的代名詞。如今，無敵再推Wudyi寶寶伴讀學習機，並且定位為「陪伴孩子一起長大的好朋友」，能否闖出一番藍海，還有待時間驗證。

▼無敵寶寶伴讀學習機與手機APP連結和連網功能，讓家長可透過此裝置監控、通話。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼無敵寶寶伴讀學習機採訪。（圖／記者湯興漢攝）

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