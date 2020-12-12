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與家人切割「離港赴美求庇護」　梁頌恆：我是不負責的兒子

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▲▼ 梁頌恆 。（圖／翻攝 個人臉書）

▲ 梁頌恆臉書發文「與香港家人切割關係」。（圖／翻攝 梁頌恆臉書）

記者任以芳／綜合報導

香港前立法會議員、香港青年新政召集人梁頌恆，先前因「宣誓風波」喪失香港立法會議員的資格，身上還背負官司。根據香港媒體東網11日報導，此前有消息稱，梁頌恆已於本月初離港並身處美國，並且在臉書發文「與香港的家人斷絕一切關係」。

該報導指出，境外護港組織聲稱，梁頌恆於11月底離開香港，次日抵達美國首都華盛頓尋求政治庇護。不過，梁頌恆12日在網上最新一篇文章沒有說明去處，內文僅表示「與香港的家人斷絕一切關係，並且宣佈辭去青年新政一切職務，從今以後，本人言行與他們全無關係。」

▲▼香港專題,爭普選,梁頌恆。（圖／記者任以芳攝）

▲前香港青年新政召集人梁頌恆。（圖／記者任以芳攝）

回顧今年大陸兩會後《香港國安法》迅速落實，前香港青年新政召集人梁頌恆曾接受《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問，當時他強調「絕對不會離開香港，雖然有風險，戰友都在堅持。」

至於說到家人和下一步？，梁頌恆感性回應，「我是一個不負責任兒子，隨時做好切割準備。先前聽說港府手上有一份神秘名單，不少參與社運成員內心都很糾結，先保持觀望態度。」

2016年，時任立法會議員的梁頌恆和游蕙禎，在宣誓時擅改誓詞，被裁定喪失議員資格。二人不滿被取消議員資格，伙同他人衝擊立法會，被控參與非法集結罪，於2018年被判入獄4周，隨後獲准保釋等候上訴今年9月，香港高院認定定罪並無不穩妥之處，遂駁回其上訴申請，梁頌恆須即時入獄服刑，於9月29日服刑四周後，刑滿出獄。

目前，梁頌恆只剩一件官司纏身，因拖欠立法會已發放薪酬和訴訟費，被立法會行政管理委員會（行管會）於今年8月入稟高院，呈請令其破產。原定排期本月2日開庭審訊，但後來延至明年1月6日處理。本月初傳出梁頌恆已離港赴美的消息。

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