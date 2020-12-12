港人自願接種新冠疫苗！　陳肇始︰官員帶頭接種沒問題

▲中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港新冠肺炎疫情嚴重，政府公佈與藥廠簽協議預購疫苗，預計最快一批100萬劑下月（1月）到港，是中國科興生物（Sinovac）以滅活技術生產疫苗。對於，公眾對疫苗安全存疑，食物及衞生局局長陳肇始今早（12日）表示，她作為官員、署長及醫管局等「都會帶頭打」。

陳肇始在港台《星期六問責》上表示，雖然已經和多間藥廠簽署預購協議，但疫苗來港後仍須待廠房提交臨床數據，包括臨床第三期試驗，確保安全及有品質保證，並會由衞生署轄下科學委員會檢視，才會最終購買，政府現時已開展籌備工作，包括為緊急使用疫苗立法處理註冊問題，及部署接種安排。

陳肇始表示，疫苗由市民自願接種，政府計劃優先接種計群組為醫護人員、院舍院友員工、60歲以上長者、及長期病患者，涉及約300萬人，但當中哪個組別最先接種，仍未有定案。

據悉，港府與兩間疫苗製造商達成協議，各供750萬劑疫苗，包括中國科興（Sinovac）以滅活技術生產疫苗，預計最快下月到港；及由大陸復星醫藥引入的德國BioNTech和美國輝瑞（Pfizer）合作的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，預計明年第一季到港，分別首批供應100萬劑。

另外，英國阿斯利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗，港府也將採購 750萬劑，預計最快明年下半年供港。

►戴口罩也要記得保養