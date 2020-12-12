外出2個月「家門口遭建公廁」　公家機關拒拆：都是納稅人的錢

▲男子出門2個月顧孫子，回家發現門口竟然被建起公廁。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸南京市雙山村發生一起特殊的土地糾紛，一名楊姓男子日前到其他城市照顧孫子，不料2個月以後回到家，發現家門前7公尺處竟然建了一座公廁，他氣得立刻找村莊負責人討說法，不料負責人竟然回答「幾十萬公帑花出去了，不能拆也不會拆」，讓他當場傻眼。

根據大陸《人民網》報導，事件發生在南京市浦口區雙山村，楊姓男子指稱，村委會今年7月找他協商，希望他能讓出院子的部分土地，讓村莊能建造小廣場供居民使用，雙方討論後簽了一份補償協議，但只有載明佔用0.66畝土地及補償14880人民幣（約新台幣64000元），其他如土地用途均未提及。

▲村委會負責人表示，「公廁已經建成了，就是公共資源，肯定不能拆」。（圖／翻攝自人民網）

楊男簽下協議後，就遠赴其他城市照顧孫子，直到今年9月26日才回到雙山村，結果就看見家門前正在建造公廁，原本佔用的土地面積也比原本協商的大很多。他憤怒說，當初說好公廁會建在院子外的豬圈旁，現在不但建在他家門口，而且「原來我只同意（公廁）建20平方米，他們現在大概修了50多平方。」

儘管他第一時間向施工單位提出反對，施工單位仍堅持要把公廁蓋完。他表示，如果這個公共廁所未來真的投入使用，對他的生活將造成非常大的影響，「我門一開，人家在我這裡上廁所，我出來吃飯端個碗怎麼辦。我夏天乘涼，冬天曬曬太陽，人家在我家這裡上廁所，對我住家帶來多大的不方便。」

▲楊男指控，公廁建造的位置，與原本協商的位置差距非常大。（圖／翻攝自人民網）

針對爭議，雙山村村委會負責人表示，公廁建設是相關部門批准的，「已經建成了，就是公共資源，肯定不能拆」、「早說要改還來得及，廁所建成，花了幾十萬下去了，說拆就拆，納稅人的錢不是錢啊」。

楊男感嘆，「我現在最大的願望，就是他們把廁所拆掉」、「每天門一開，一個大廁所對著我家門，你讓我怎麼住在這裡」、「原來我是好心，現在我一個支持者變成了一個受害者。」