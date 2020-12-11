　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 波蘭出現2個金屬柱。（圖／翻攝自臉書）

▲波蘭出現2個金屬柱，一個在凱爾采（左），一個在華沙（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

歐美多國近期都曾出現神祕金屬柱，如今波蘭首都華沙（Warsaw）河岸邊也出現三角金屬柱，同樣約莫3公尺高引來當地區政府的關注，但截至10日，還不清楚這是出自何人或是特定團體之手。

法新社報導，華沙維斯瓦河（Vistula，英文譯音「維斯杜拉河」）河岸沙地的金屬柱外傳是被當地一名晨跑人士發現，高約3公尺，表面呈現暗淡銀色，使用螺絲固定。維斯瓦當局現已透過臉書證實，「右側河岸沙灘出現一個神祕且不尋常的裝置」，但並未多加說明，僅提及金屬柱的存在能輕易吸引當地人目光。

截至10日，尚未有特定團體或人士出面承認設置此裝置，這也是波蘭境內出現的第2個金屬柱。當日上午，凱爾采（Kielce）也出現一個金屬柱，高約2.5公尺至3公尺。

事實上，此一金屬巨柱最早於11月下旬出現在美國猶他州沙漠地區，接著陸續在美國南加州、羅馬尼亞、英國懷特島、荷蘭出現。藝術團體日前宣稱製作猶他州金屬柱，但出現在羅馬尼亞、英國、荷蘭的柱子迄今尚未有人出面「認領」。

►神祕藏鏡人現身！IG曝金屬巨碑128萬開賣　製作過程曝光
►金屬巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山　刻滿謎樣圓圈

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰河醣蛋白保濕霜，專櫃保濕常勝軍

ET快訊
直擊／蕭敬騰內湖無預警快閃！搶朝聖人潮擠爆
驚悚撞擊影片曝！高雄2騎士「遭撞噴飛車頂」重摔滿地血
李國超突宣布「明登記結婚」！愛情長跑20年報喜
返港畫面曝！日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上
快訊／陳彥允踹倒2台共享機車遭罵翻　即刻宣布暫停演藝工作
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

伴屍直播2小時！網紅虐死「懷孕女友」嗨翻收抖內...渣男下場曝光

英國「最會生家庭」父確診！22個小孩沒聖誕禮物...經濟陷危機

返港畫面曝光！　日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上

趙斗淳慘了！市府招12名「跆拳道」武警24小時巡邏：目標零性侵

時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

《時代》2020年守護者揭曉　前線抗疫醫療衛生工作者獲得

啃老兒酗酒討錢！俄71歲老婦「怒揮斧頭」直接砍死　抬屍畫面曝光

川普「又贏了」！1小時發狂連發9貼文...看影片氣炸：選舉詐欺

阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

Apple男友求婚恐流局「別覺得我穩定！」　王仁甫.嚴立婷笑「不知他婚後講話能不能信」

送餐奇景！高樓餐廳「垂降美食」　外送員免爬6層樓梯讚：暖心老闆

轎車駕駛違規超車與貨車爆口角 沿路挑釁還擋道...他怒：能這樣？

高雄2000萬透天「家門口插一根」　車神才能買？網：天天甩尾入庫

羅志祥試水溫回歸！　友人心疼「愷樂一出事就被解約」爆內幕

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

伴屍直播2小時！網紅虐死「懷孕女友」嗨翻收抖內...渣男下場曝光

英國「最會生家庭」父確診！22個小孩沒聖誕禮物...經濟陷危機

返港畫面曝光！　日本ONE貨輪「超歪斜貨櫃牆」整面慘躺甲板上

趙斗淳慘了！市府招12名「跆拳道」武警24小時巡邏：目標零性侵

時代雜誌公布2020年度風雲人物　拜登賀錦麗獲選

《時代》2020年守護者揭曉　前線抗疫醫療衛生工作者獲得

啃老兒酗酒討錢！俄71歲老婦「怒揮斧頭」直接砍死　抬屍畫面曝光

川普「又贏了」！1小時發狂連發9貼文...看影片氣炸：選舉詐欺

阿拉伯第4國！摩洛哥以色列關係正常化　川普：中東和平重大突破

詹皇獲《時代雜誌》最佳運動員　與AD包辦ESPN現役百大球星前2名

地震懶人包！專家：保命避災「4大關鍵」　居家必備「2戰略物資」

12星座長情考驗！金牛、獅子穩交堅持愛情長跑　牡羊、水瓶愛久生膩求新鮮

怎麼做到的？法國週刊盛讚台灣防疫 總統府：人民團結一致做到的

【廣編】萬企機構Ｘ大陸工程　高規格打造北投地標　豐景建築

「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

懶人包／漫威宣布全新大片！驚奇隊長2、蟻人3、驚奇4超人回歸

直擊／蕭敬騰內湖無預警快閃！　人潮搶朝聖...門口擠爆

【廣編】安布思沛台灣榮獲2020 Campaign「大中華區年度最佳專業代理商」

台東又有黑熊落套索！右前肢遭夾傷浮腫　緊急麻醉脫困助送醫

國際熱門新聞

真有外星人！美國保密協議簽下去了

墨西哥富商被螺旋槳爆頭！下秒腦袋開花倒地

李安是香港人？談大陸的荒謬翻譯

日貨輪返港「超歪斜貨櫃牆」畫面曝

緊急折返　日本貨輪1800貨櫃落海

宜蘭外海6.7強震　外媒關注

美FDA今審查輝瑞疫苗　最快12日開放施打！

嫩媽「鼻長痘」擠一下變巨腫塊

川普又贏了！看到影片氣炸：選舉詐欺

法週刊「誰將主宰世界」　 蔡總統與四大領導人並列

美轟炸機奔襲波斯灣　威攝伊朗

24歲女泡澡滑iPhone觸電　慘成蒼白裸屍

展現對台灣承諾　美議員籲立法將代表處升格使館

時代雜誌年度藝人　韓國天團BTS獲殊榮

更多熱門

相關新聞

神祕金屬巨碑百萬開賣　製作照曝光

神祕金屬巨碑百萬開賣　製作照曝光

美國神祕金屬柱上月被發現後迅速竄紅，如今有團體出面宣稱，在世界各地擺放金屬柱的人就是他們，且如今要以4.5萬美元（約新台幣128.3萬元）價格進行出售。創始人馬蒂莫表示，考量到最初擺放金屬柱的合法性，現無法透露太多細節，「但可以說，我們透過這種方式來提供真正的藝術品。」

沙漠巨柱離奇消失　現場留髒話尿漬

沙漠巨柱離奇消失　現場留髒話尿漬

關鍵字：

金屬柱金屬巨碑

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

狗關庭院鄰居控虐狗！他笑揭真相

謝忻被地震嚇到躲桌下哭！趴地哀嚎…網歪樓：好暈

22F體驗6.7強震　60秒驚悚影片曝

彎彎婚後6年吐心聲：以前的彎彎已死

青青改名繼續跳　7秒狂晃片瘋傳

強震「百年一次輪迴」！地震專家點出2區快輪到

曾國城兒子長大了！「一臉厭世」

格力推首款5G手機　2天僅賣75支

地震猛晃！爸肉身護女兒20秒　網全噴淚

15年前爆逼婚害死倪敏然！夏禕「52歲慘況曝光」

台南神秘貨櫃車終點曝光　網驚天價賠不起

即／顧立雄夫婦遇車禍　留司機處理搭小黃快閃

車主爽停免費車位　地震搖下露臺砸一排

不流浪了！宥勝為小孩教育定居台中

快訊／深夜都醒了！02:15規模5.6地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己

桃花超旺！遭起底毒品圈女性天菜　通緝犯籍斯瀚接應3女全紅粉知己
浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

浪浪摔進黏稠瀝青坑身體快淹沒　大口呼吸苦哀號..路人暖心拯救

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

女台7乙線過彎失敗「自撞彈飛」墜落5尺深水泥地...機車零件噴出

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

張庭瑚「跳高被讚飛人」胡宇威不忘找鏡頭　姚元浩跨欄贏夏和熙…打出再見Strike！

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

小客車擦撞機車...駕駛拍事故照　後座乘客比YA轉頭看騎士超尷尬

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面