「神祕金屬巨碑」現蹤波蘭華沙！　聳立河岸邊驚呆跑者

▲波蘭出現2個金屬柱，一個在凱爾采（左），一個在華沙（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

歐美多國近期都曾出現神祕金屬柱，如今波蘭首都華沙（Warsaw）河岸邊也出現三角金屬柱，同樣約莫3公尺高引來當地區政府的關注，但截至10日，還不清楚這是出自何人或是特定團體之手。

法新社報導，華沙維斯瓦河（Vistula，英文譯音「維斯杜拉河」）河岸沙地的金屬柱外傳是被當地一名晨跑人士發現，高約3公尺，表面呈現暗淡銀色，使用螺絲固定。維斯瓦當局現已透過臉書證實，「右側河岸沙灘出現一個神祕且不尋常的裝置」，但並未多加說明，僅提及金屬柱的存在能輕易吸引當地人目光。

#Poland | Metal monolith has popped up on a riverbank in the capital #Warsaw, the latest in a string of similar objects that have recently appeared in Europe and the US.#monolith pic.twitter.com/WKHCzN7PLH — First India (@thefirstindia) December 10, 2020

截至10日，尚未有特定團體或人士出面承認設置此裝置，這也是波蘭境內出現的第2個金屬柱。當日上午，凱爾采（Kielce）也出現一個金屬柱，高約2.5公尺至3公尺。

事實上，此一金屬巨柱最早於11月下旬出現在美國猶他州沙漠地區，接著陸續在美國南加州、羅馬尼亞、英國懷特島、荷蘭出現。藝術團體日前宣稱製作猶他州金屬柱，但出現在羅馬尼亞、英國、荷蘭的柱子迄今尚未有人出面「認領」。

►神祕藏鏡人現身！IG曝金屬巨碑128萬開賣 製作過程曝光

►金屬巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山 刻滿謎樣圓圈

Mysterious #monoliths have appeared in #Poland. A 3-metre tall metallic monolith was spotted on Vistula’s river bank in #Warsaw. Another at Kadzielnia nature reserve in #Kielce. The installations have also sprung up in various parts of the world.



More: https://t.co/Uzk26Cys2s pic.twitter.com/EEY0o1NLRP — Poland In (@Polandin_com) December 10, 2020

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冰河醣蛋白保濕霜，專櫃保濕常勝軍

