「罹癌外婆」淚找失蹤12年母女　掛紙板崩潰求見：趕快回來我身邊

記者葉國吏／綜合報導

彰化縣11歲謝姓女童2008年被林姓生母帶走後人間蒸發，直到警眷一句「女人十之八九都會在寶雅消費」 讓已經失蹤12年的謝姓女童意外找到，但女童已經23歲體重只有32公斤，模樣經媒體報導後也讓女童的罹癌外婆相當不捨，淚崩喊話「我找的好甘苦」，更向林姓婦人說「趕快回來媽媽身邊」。

▲彰化失蹤12年母女，王金蘭女士掛紙板尋找。（圖／台中行善團團長張茗富提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



台中行善團團長張茗富表示，現年68歲的王金蘭罹患大腸癌二期，日前找到的林姓婦人是她唯一的孩子，林女國中快畢業時正逢她離婚，為了經濟遠赴日本當廚房助手，把女兒交給親戚照顧。回國後帶去基隆展開新生活。

▲台中行善團協會團長張茗富（左一）、繼光里長吳禎耀（右一）一同訪視王金蘭。

張茗富轉述，林婦成年後認識當警察的謝姓男子，但因為王金蘭不喜歡警察，所以一直反對2人交往，就連婚禮都沒參加，最後女兒也離婚，本來是約定孫女能到女方這邊，但最後沒有音訊，12年來王金蘭拿自製紙板牌子走遍全台灣找人，直到最近才透過媒體才知道下落。

張茗富透露，王金蘭看到孫女只剩32公斤相當不捨，直呼以前把她養的白白胖胖「現在三比八，哇足嘸甘（台語：不捨）」也希望母女能夠快跟她聯絡。