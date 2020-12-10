釐清浙江台商案情！與同旅館確診者比對病毒株「最快一週有結果」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心8日公布1名境外移入浙江台商（案719），指揮中心昨日表示，個案入住檢疫旅館過去沒有確診個案，但於今日更正，該旅館11月29日曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住。發言人莊人祥表示，將針對旅館相關14名人員採檢，預計明日公布結果；也會比對兩名個案的病毒基因序列，釐清關連性，最快一週後有結果。

根據指揮中心資料，該名浙江台商於9月中旬至中國浙江處理公事，11月22日自上海浦東機場搭機返台，入境時無症狀，並持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，於防疫旅館居檢疫第12天出現症狀，隔日採檢確診，且病毒量高，應為近期感染。

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指揮中心專家小組召集人張上淳昨表示，個案在大陸期間有外食經驗，特別在上海浦東機場曾經脫下口罩用餐，至於在台灣，入住防疫旅館並未有確診個案，環境中沒有病毒，以目前資料推論在陸感染機會大。

但莊人祥今日更正，該旅館曾有一名自德國入境確診個案（案693）入住，11月29日入境，12月3日出現症狀，住在旅館六樓，台商則是11月22日入境，12月4日發病，住在三樓。

莊人祥說，該旅館當入住客人抵達後是走路上樓，不會搭乘電梯，三餐都是外賣方式送到旅館，人員再把餐點放在門口，居檢者自行領取，只會開關房門不會走出；整體來看兩人不同時間抵達、住在不同樓層，比較沒有交集。

為釐清防疫旅館本身狀態，莊人祥表示，相關12位員工及2位主管共14人會進行PCR及血清抗體採檢，另針對環境如樓梯扶手、房間內物品等也會進行採檢確認，預計明日公布結果；至於台商與另一名確診者，也已經決定進行病毒培養，結果最快一週可出爐。