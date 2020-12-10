期間限定！冠軍茶鄉坪林茶節　快來品好茶逛市集、賞表演抽大獎

圖、文／新北市坪林區公所提供

新北市坪林區公所於上週舉辦為期兩週的茶節活動熱鬧開幕，今年首度將會場移至區公所用心打造的「茶鄉廣場」，串聯坪林老街及北宜路商圈，也規劃後續透過藝文活動及小農市集，讓遊客除了有更多元的旅遊選擇外，也希望打造出坪林的新地標及打卡景點。



而本週坪林茶節活動將進入尾聲，邀請民眾於本週末（12/12、13）到坪林來一趟輕旅行，有雲霧環繞的美景外，今年規劃許多特色活動；除了販售冬茶比賽剛上市的文山包種茶外，主會場舞台每天皆有知名藝文團體演出規劃，保坪宮廣場前的舞台也安排街頭藝人音樂饗宴。更有其他週邊活動「名伶遊茶鄉─戲曲扮裝穿越體驗」、「茶香美食DIY」、「集章拿好禮」、「消費滿額贈禮及摸彩」，並與在地的地方創生團隊合作規劃老街裝置藝術及老街一系列精彩活動，將在地特色融入，邀請民眾把握最後周末，在冬茶上市之際，讓遊客來到坪林不只有喝、有玩又有拿，歡迎闔家來走訪坪林；另外，期間只要到坪林消費滿500元，就有機會抽大獎，而滿消費金額，更有限量好禮帶回家。





今年首次將活動移至坪林區公所的茶鄉廣場前及保坪宮前廣場，坪林區長周慶珍表示，今年活動特別規劃朝向深化與在地商圈連結，首次移師到坪林街上的茶鄉廣場，以廣場為軸心，串聯坪林老街及北宜路形象商圈，同步行銷2個商圈的茶葉及農特產品，以期集中活動人潮，使得活動的效益延續能長且久，落實永續觀光發展目標；12號有非洲鼓舞團、劇團表演外，更有茶麻糬DIY活動，適合親子到場體驗；另外，在地青年茶農當天也會於茶鄉廣場上為民眾講解製茶過程及邀請品好茶；而13號則有茶花頭饅頭DIY活動，下午更有齊手揉湯圓活動，邀請民眾在冷冷的冬天，來坪林品嚐一碗暖暖的湯圓；而保坪宮前廣場舞台，規劃許多表演來賓在現場熱情表演，讓坪林音樂non-stp；而除了兩天的熱鬧活動外，民眾於12/19、20也可以到台北希望廣場，購買到坪林的好茶。

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