「超跑達人吸金魔」害別人妻離子散　自己卻爽住豪宅、娶金髮尤物

圖文／鏡週刊

自稱認識林俊傑、王陽明等藝人的「超跑達人」鄧超鴻，日前因為一車多賣遭控吸金上億元，案件還在法院審理中。被害人A先生表示，鄧超鴻在交保後，主動找他協調債務，聲稱要以一間台北市信義區的按摩店，及一間位於新北市三重區的法拍屋抵押給A先生，還拿出LV包、AP名錶，以及名牌潮T等物品抵債，雙方還約在律師事務所簽下和解書，A先生當場表明，只要鄧還錢，就不再追究法律責任。

原以為鄧超鴻是真心和解，事後A先生卻再度失望，因為不僅鄧要抵押的按摩店、法拍屋全數跳票，連他帶來的名牌包、名錶和潮T，經專業人士鑑定，全數都是假貨。更令人氣憤的是，鄧還拿著與A先生簽的和解書給其他被害人看，謊稱與A先生協調完畢，要他們也一同簽署，行徑十分惡劣。

A先生告訴本刊，鄧超鴻交保後，一直裝可憐、喊沒錢，還改名鄧楓，並娶了一名比利時籍的老婆，生活過得很優渥，甚至住在月租20萬元的豪宅，他的IG也經常出現吃喝玩樂的炫富照片。A先生懷疑，鄧利用外籍妻子將詐騙所得洗到國外，根本沒有誠意與被害人和解。

除了A先生被鄧超鴻耍得團團轉，另位B先生也損失慘重。B先生說，他和鄧原是生意夥伴，後來公司嚴重虧損，向鄧要求退股，鄧卻說可把錢轉到他主導的投資計畫，每月有12％的高獲利，B先生信以為真，前後投入1千多萬元，連妻子也加入，但1年多來連一毛錢都沒回收，因此與妻子爭吵，最後離婚。

B先生告訴本刊，據他了解，鄧超鴻的詐騙所得檯面上是1億多元，但私底下還有許多有頭有臉的人物借錢給他，這些人礙於面子不願張揚，實際上鄧捲走的款項應該有4、5億元。



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