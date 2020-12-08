嘿！來桃園搖滾吧　「台灣搖滾音樂主題展」展現音樂多樣化

▲「台灣搖滾音樂主題展」展現音樂多樣化。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

嘿！來桃園搖滾吧！文化部與桃園市政府文化局合作，8日起至27日在桃園展演中心舉辦「台灣搖滾音樂主題展」，展現音樂多樣化面貌。市長鄭文燦表示，本次展覽活動透過6大主題展區及5場講唱會活動，追溯台灣搖滾音樂發展史，讓大家看見搖滾、聽見音樂，進而體會到台灣流行音樂的價值。

▲「台灣搖滾音樂主題展」桃園展演中心登場。（圖／藝設中心提供）

鄭市長提到，音樂是城市不可或缺的靈魂，桃園致力推動音樂文化，近年來，不少國內外樂團選擇於桃園舉辦大型演唱會，例如：英國酷玩（Coldplay）、美國槍與玫瑰（Guns N' Roses）、韓國BTS防彈少年團、五月天皆於桃園開唱，市府也推動包括桃園鐵玫瑰國際音樂節、桃園合唱藝術節、桃漾天籟歌唱大賽、桃園客家音樂節、桃園市原住民族國際音樂節等精彩音樂活動，期許音樂文化能夠成為一座城市的特色，讓桃園產生更多活力。

▲▼「台灣搖滾音樂主題展」桃園展演中心登場。（圖／藝設中心提供）

文化局長莊秀美表示，台灣搖滾音樂主題展共有6大主題展區，分別為「出入口意象」、「臺灣搖滾音樂70年」、「素人到歌手這條路」、「發光發熱」、「站在世界的屋頂」、「桃園音樂未來展望」，除了展示多件市面上絕版發行的私人藏品，也打造現代科技與音樂的互動展區，讓民眾體驗自製音樂的成就感。

展覽期間，市府也安排5場週末講唱會，邀請葉佳修、劉虞瑞、林正、吳柏蒼、張四十三、楊肅浩、鄭峰昇等人，以輕鬆的講唱模式，分享其豐富的台灣音樂發展見解。活動期間自12月8日至12月27日，於桃園展演中心1樓展場展出，開放時間為上午9時至下午5時，歡迎市民朋友前往觀賞體驗。

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