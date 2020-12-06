好東西都在「南部生產」再送北部！　網問：台北人憑什過得比較好

▲有網友抱怨，許多好東西都在南部生產，但多數都是送往北部。（圖／記者陳涵茵攝）



記者林彥臣／綜合報導

台灣南北發展不均衡的問題，是網友經常在網路戰南北的原因之一。就有人在PTT八卦板發問表示，台灣許多好東西都是在南部生產，再送到北部，可是所有的不便都是南部人在承受。讓他不禁想問，「台北人憑什麼過得比較好」引發許網友的討論。

原PO發問表示，好吃的、好喝的都在南部生產，卻要送往北部給北部人吃，但是南部人承受冬天的溪底揚塵、要承受農藥、要承受重工業汙染，南電要北送，缺水也是南部，北部不從事生產卻比南部好，照道理付出多了就應該有更好的環境，但現實為什麼都相反？憑什麼爽都北部人爽，災難南部人承擔！根本不公平。

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▲南部生產了許多好東西，但是生產過程的所有不便也是南部人在承受。（圖／農委會畜試所提供）



網友在推文中表示、「全世界哪個國家不是這樣」、「早年KMT大本營就是台北，當然資源多往台北集中，其他嫌惡設施丟給別縣市」、「南部頂層的才爽，好嗎？」、「有些產業真的就台北比較多選擇，沒錢台北人也被洗出去了」、「資本主義的掠奪啊，祈禱大屯山快火山爆發吧…不然台北只會越來越有錢」、「資本主義正循環 有錢→建設→人多→更有錢→更多建設→更多人」。

▲也有人反駁，台北人能夠享受這一切，是因為台北人願意付錢。（圖／資料照）



但也有人反駁，台北人憑什麼過這麼爽？「因為有付錢啊」吃好的貴,喝好的貴,追求好的東西更貴，每樣台北人都買單啊，口味跟衛生有點水準的餐廳，一餐客單 1000~2000 不等，台北人吃起來跟吃百元熱炒沒兩樣，天天當自家廚房吃，這種價格放到南部去門可羅雀，然後一堆南部人說盤子才去吃，「我家巷口 CP 值屌打」，好吃的、好喝就是在中南部都開不下去來到台北開店。

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