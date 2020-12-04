疫情讓教師丟工作！「華語師像免洗筷」　高教工會籲：正視教師勞權

▲高教工會指出，疫情肆虐，很多大學大量解雇華語教師，甚至有學校連最基本的資遣費都不支付，也不發給非自願離職證明。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

面對全球疫情，不少大學將華語教師大量解僱，高教今（4日）偕同多所大學華語教師代表召開記者會，揭露近來接獲多位華語教師申訴，更指出，有些學校連最基本的資遣費都不支付，也不發給非自願離職證明，「形同被用完就丟的免洗筷，嚴重傷害需長年培養的華語教師人才。

成功大學華語教師邱姓教師說明，成大華語中心以疫情因素要兼職老師辦理非自願離職，並承諾將發給非自願離職證明，以利老師申請失業給付，但當老師表達願配合後，成大竟又改口，與華語老師僅是「委任關係」，不是「僱傭關係」，所以不會開立非自願離職證明，也不會給付任何資遣費，因此老師們也無法領取任到任何失業給付。

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另一位北部大學華語教師P老師代表多位老師出面，指出華語教師有三大勞權問題，工作不穩定、失業沒保障、新資待改善。多數大學以「三個月一聘」的非典型契約聘僱華語教師，招生狀況的風險完全轉嫁由老師承擔，但給予待遇卻遠低於一般大學兼任教師，而且還負擔諸多隱形工時。華語教師的工作並不是只有上課，還包含課前的備課準備，如果老師是新手，每三個小時的課大概最少要花三到四小時準備，如果老師教兩種課型，要準備的時間就要加倍。還有事後的改作業、學生輔導、出考卷等等。

高教工會說明，目前華語教師的薪資大多是按照老師的學歷、年資和上課鐘點計算，在勞動條件較好的大學，學士學歷的新老師，鐘點費從350元至400元不等，碩士380元至450元不等，遠低於一般大學兼任教師鐘點費（講師級670元）；甚至有學校僅以鐘點費270~330聘僱華語教師。一個碩士畢業的老師，在華語中心拿到一個班，一週教15小時帶狀的語言課，一個月的收入也不過25000。但除了這15個小時的上課時間外，其他附加的事都得占掉你的時間，華語老師很難再去別的地方兼課或兼職，如果老師只有學士畢業，一個月的薪水甚至不到基本工資。

工會批評，過往各大學藉由壓榨華語教師開辦華語教育，已賺入大量校務基金；如今毫無理由因短期生源減少就大量解雇華語教師。反而應當積極挹注資源儲備人才，通盤改正過往「低勞權、低保障、低薪資」的血汗勞動處境，至少按照大學一般兼任教師薪資標準給付華語教師鐘點費，並且改正非典型聘僱型態，遵守勞動相關法令，使我國華語教育能尊重專業人才、真正邁上正軌。

