國際太空站拍到「一整排」UFO！影片PO出網嗨爆...他公布正解

▲瓦格納公布影片中的不明飛行物體真實身分。(圖/翻攝自推特/Ivan Vagner twitter)

記者蔡儀潔/綜合報導

外星人真的存在嗎?俄羅斯工程師兼太空人伊萬.瓦格納 (Ivan Vagner)上月在推特上,公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」,大量不明飛行物體(UFO)在鏡頭前一閃而過。他本月19日再PO出一段影片,並公布影片中的不明物體究竟為何物。

瓦格納8月19日在推特公布影片,稱當時國際太空站正運行至澳洲與南極之間,他將鏡頭對著地球大氣層與星際空間,除了看見太空中的斗轉星移外,也出現淡綠色的極光,不過他也拍到大量不明物體從鏡頭前方快速飛越。

影片PO出後,不少外國網友瞠目結舌,紛紛表示「真是太神奇了,好想知道這些到底是不是UFO」、「到底有沒有外星人了?答案非常明顯!」、「我也好想上去國際太空站看看宇宙的模樣」、「這段影片真的非常珍貴,謝謝你的分享」。

瓦格納本月19日再度公布他在國際太空站拍攝的影片,在24秒至30秒處可以看到,一排發光的不明飛行物體出現在鏡頭前方。對此他表示,「陌生人」再度出現在太空中,但這個謎團似乎已經解開,「這些都是衛星,數量越來越多,很快地,天空將充滿航空器!」

Once more our strangers passed by in a formation at 00:24-00:30 seconds of the new space #timpelapse video. The mystery seems to be solved!



These are satellites, more and more of them every time. Soon, the sky will be full of spacecraft! pic.twitter.com/mckmUFqm4e