　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

國際太空站拍到「一整排」UFO！影片PO出網嗨爆...他公布正解

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 上國際太空站拍到「一整排」UFO 他公布正解了！。（圖／翻攝自推特／Ivan Vagner twitter）

▲瓦格納公布影片中的不明飛行物體真實身分。（圖／翻攝自推特／Ivan Vagner twitter）

記者蔡儀潔／綜合報導

外星人真的存在嗎？俄羅斯工程師兼太空人伊萬．瓦格納 （Ivan Vagner）上月在推特上，公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」，大量不明飛行物體（UFO）在鏡頭前一閃而過。他本月19日再PO出一段影片，並公布影片中的不明物體究竟為何物。

瓦格納8月19日在推特公布影片，稱當時國際太空站正運行至澳洲與南極之間，他將鏡頭對著地球大氣層與星際空間，除了看見太空中的斗轉星移外，也出現淡綠色的極光，不過他也拍到大量不明物體從鏡頭前方快速飛越。

影片PO出後，不少外國網友瞠目結舌，紛紛表示「真是太神奇了，好想知道這些到底是不是UFO」、「到底有沒有外星人了？答案非常明顯！」、「我也好想上去國際太空站看看宇宙的模樣」、「這段影片真的非常珍貴，謝謝你的分享」。

瓦格納本月19日再度公布他在國際太空站拍攝的影片，在24秒至30秒處可以看到，一排發光的不明飛行物體出現在鏡頭前方。對此他表示，「陌生人」再度出現在太空中，但這個謎團似乎已經解開，「這些都是衛星，數量越來越多，很快地，天空將充滿航空器！」

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇涉收賄　北檢起訴
同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小
遭潑糞女PO文點名姓陳、李、羅、韓4人快自首！
全台劇晃102秒！他憶「21年前921那夜」：房全垮了、患者
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

國際太空站拍到「一整排」UFO！影片PO出網嗨爆...他公布正解

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

1秒就能測！主動脈剝離高危險群　從「手指頭」可看出身體警訊

信義威秀前遭口罩男「2秒潑糞」　21歲女不提告：想過單純的日子

河堤邊垃圾袋傳「慘烈喵叫聲」！　她暖救小黑貓...打開見圓潤大眼

10元蔥油餅、7元內餡飽滿小籠包　超俗！她激推新北市必吃銅板美食

佩甄小孩把小鬼當偶像　靈堂致意「謝謝你，帶給孩子正能量」

國際太空站拍到「一整排」UFO！影片PO出網嗨爆...他公布正解

寄「劇毒包裹」給川普！神秘女抓到了...試圖從加拿大逃亡紐約州

林子偉進帳本季第3分打點　紅襪終止對洋基12連敗

5歲、7歲小兄弟失蹤22天陳屍井底　父殺兒後崩潰！犯案原因曝光

「星爺御用配音員」50歲才知真實身世！　轉行帶團找回失散家人

網美空姐掉陷阱！IG被盜「勒贖500美金」　她機智一招駭客悲劇了

普丁政敵曝最新復原近況！　已可自主下樓梯：終於能滑Instagram了

快訊／蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇涉收賄　北檢起訴

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

襪迷自稱「蜘蛛人」爬上綠色怪物　亂入球場大叫讓球員看傻

蝦仁炒飯打開變「4隻生蝦＋白飯」　老闆認了忙中有錯：可退錢

10個月黑寶寶「忘記自己60kg」　重壓爸討抱...臉超無辜網笑翻

新奇熱門新聞

拍到一整排UFO！他公布正解

古墓長明燈為何千年不滅？專家揭真相了

男吃完蛤蠣射不停　急診室發悲鳴

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

葉問死前拍下詠春拳　罕見影片曝光

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

中古車場15年0失竊！社長親揭「恐怖詛咒」

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

聖母峰乾屍變地標　每具都有故事

客怨吃到頭髮！老闆「4字打臉」不退

更多熱門

相關新聞

金星大氣層中　找到外星生命跡象

金星大氣層中　找到外星生命跡象

研究人員14日表示，在金星的強酸雲層中發現一種名為「磷化氫」的氣體，顯示金星上可能有微生物棲息的跡象；換言之，高溫酷熱的金星很可能存在生命。這項發現被刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊上。

日森林驚見「廢棄UFO」！攝影師大膽潛入

日森林驚見「廢棄UFO」！攝影師大膽潛入

FBI報告解密！1947年「備忘錄6751」外星生物存在

FBI報告解密！1947年「備忘錄6751」外星生物存在

幽浮入侵！北極圈「大爆炸」誕出深50公尺天坑

幽浮入侵！北極圈「大爆炸」誕出深50公尺天坑

美海軍設新單位查UFO　鎖定中國間諜活動

美海軍設新單位查UFO　鎖定中國間諜活動

關鍵字：

UFO外星人不明物體航空器

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／20歲正妹遭潑屎！痛揭真相「搶男人」

黃鴻升父道歉「第一次見面在這種場合」　李易心疼

張立東、庹宗康、NONO來告別小鬼！

小鬼黃鴻升靈堂前「峮峮落淚親手剪悼念卡」　經紀人：她來這裡比較安心

12歲就追小鬼黃鴻升　人妻靈堂廁所淚崩

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

敖犬悼念小鬼被酸假掰！怒回應：你們到底在幹嘛

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

離世想當什麼鬼　黃鴻升「10年前答案」惹心疼

18點後不吃會瘦？醫驚曝「減肥最大2個坑」成功人超少：別輕易嘗試

同門情誼3年感情像一家人　女星聞黃鴻升離世噩耗「連3天夢到小鬼」

嘻小瓜被罵「蹭亡者熱度」爆氣：該去死的是你們

許瑋甯連續2天守黃鴻升　陪小鬼爸「到最後一刻」

吳姍儒：別質疑藝人的傷痛！

新家剛裝潢完！3鄰居「擅自闖入」輪流參觀

更多

最夯影音

更多
吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...

吳宗憲曝和小鬼最後訊息「謝謝你照顧峮峮」　偕KID寫歌道別：天堂有多遠，行李帶得夠不夠...
吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

吳宗憲.KID來看永遠的小隊長小鬼　炎亞綸伸手「讓鬼鬼挽著走入靈堂」

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

任賢齊「唱到一半突暴哭」失去師弟　 崩潰不捨：天上的小鬼，我會想你的

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

小鬼爸爸離開靈堂鞠躬致意　粉絲暖心向峮峮喊「加油」

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

峮峮憔悴被攙扶…連2天現身靈堂　小鬼妹妹緊勾老公攜外甥到場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面