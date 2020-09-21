國際太空站拍到「一整排」UFO！影片PO出網嗨爆...他公布正解

▲瓦格納公布影片中的不明飛行物體真實身分。（圖／翻攝自推特／Ivan Vagner twitter）

記者蔡儀潔／綜合報導

外星人真的存在嗎？俄羅斯工程師兼太空人伊萬．瓦格納 （Ivan Vagner）上月在推特上，公開他在國際太空站拍到的「太空訪客」，大量不明飛行物體（UFO）在鏡頭前一閃而過。他本月19日再PO出一段影片，並公布影片中的不明物體究竟為何物。

瓦格納8月19日在推特公布影片，稱當時國際太空站正運行至澳洲與南極之間，他將鏡頭對著地球大氣層與星際空間，除了看見太空中的斗轉星移外，也出現淡綠色的極光，不過他也拍到大量不明物體從鏡頭前方快速飛越。

影片PO出後，不少外國網友瞠目結舌，紛紛表示「真是太神奇了，好想知道這些到底是不是UFO」、「到底有沒有外星人了？答案非常明顯！」、「我也好想上去國際太空站看看宇宙的模樣」、「這段影片真的非常珍貴，謝謝你的分享」。

瓦格納本月19日再度公布他在國際太空站拍攝的影片，在24秒至30秒處可以看到，一排發光的不明飛行物體出現在鏡頭前方。對此他表示，「陌生人」再度出現在太空中，但這個謎團似乎已經解開，「這些都是衛星，數量越來越多，很快地，天空將充滿航空器！」