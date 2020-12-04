竹科工程師偷腥10女！拿妻「外遇照」辯開放式關係　法官打臉

▲竹科男婚後不斷偷吃，挨告搬出妻也偷吃證據。示意圖為竹科行政大樓外觀。（圖／翻攝自Google Map）



記者崔子柔／綜合報導

吳女和黃男自1996年結婚，她懷疑對方外遇，就請了徵信社調查，結果顯示黃男偷吃數十人。黃男被告上法院後，搬出吳女和他友人親吻、擁抱的親密照，稱他們早說好「各玩各的」。法官認為，黃男並無提告，且不能因為妻子偷腥就主張自己免責，判賠35萬元。

根據判決書內容，吳女表示，友人告知她在汽旅看到黃男，她才請徵信社調查，結果偷吃對象竟有數10人，讓她心碎提告侵害配偶權，求償精神撫慰金100萬元。

黃男則坦承與5名女子有過婚外情及合意性交，但稱只是為了滿足生理需求，沒有情感上的交流，對配偶權侵害較屬輕微。

黃男也搬出經友人取得的證據照片，顯示吳女與他好友也發生婚外情，2人不但出遊共處一室，更有裸體、貼臉、擁抱、親吻脖子的照片，證明夫妻間早有默契「各玩各的」，且他從未對於吳女偷情一事主張任何權利，或發生爭執。

法官認為，本案損害是來自於黃男婚後與多名女子性交，不得因為吳女偷情就主張自己無罪，夫妻最終在去年5月14日和解離婚。法官依竹科高級工程師的年收橫量，判黃男應賠償吳女35萬元之精神慰撫金。