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獨／女講師湊錢買店面！談價車門忘了鎖…回頭見「50萬訂金消失」崩潰

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記者陳以昇／新北報導

新北市一名女講師日前與2名友人到五股區看房子，打算合夥購買店面，卻將訂金50萬放在車內，待想起去拿時，已經不翼而飛，她當場崩潰報警；警方調閱監視器，發現一名慣竊涉有重嫌，將儘速逮捕他到案，女講師事後po臉書要網友小心，並希望有人能提供線索，將辛苦錢找回來。

▲▼潘姓女講師淚訴被偷50萬辛苦錢，潘女到五股建案要買店面，42歲慣竊林俊材偷走50萬後，騎機車逃逸，接待中心拍下他犯案過程 。（圖／記者陳以昇攝）

▲接待中心拍下林姓慣竊犯案過程 。（圖／記者陳以昇翻攝）

30歲潘姓女子難過地說，自己從事行銷講師多年，日前想與2名友人合資開公司經營副業，於是將股票賣掉、領出定存，好不容易湊了50萬，打算買個店面當辦公室。上個月（11月）28日上午11時許，她帶著現金50萬與2名友人，開車到五股區新五路二段一處新建案。

▼42歲慣竊林俊材偷走50萬後，騎機車逃逸 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼潘姓女講師淚訴被偷50萬辛苦錢，潘女到五股建案要買店面，42歲慣竊林俊材偷走50萬後，騎機車逃逸，接待中心拍下他犯案過程 。（圖／記者陳以昇攝）

一行3人停車後開心入內，就在談妥價錢準備付錢下訂單時，潘女走到車旁要從右後座拿裝有50萬現金的包包時，發現包包拉鍊竟被打開，裡面所有現金不翼而飛，當場崩潰呆立，同行友人突然想起，適才下車時忘記鎖門就離開，中間的時間成了關鍵。

▼潘姓女講師淚訴被偷50萬辛苦錢 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼潘姓女講師淚訴被偷50萬辛苦錢，潘女到五股建案要買店面，42歲慣竊林俊材偷走50萬後，騎機車逃逸，接待中心拍下他犯案過程 。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報到場，立即調閱監視器，發現42歲林俊材鬼鬼祟祟地出現在接待中心外停車場，只見他用手拉每輛車的門把，之後走到潘女車旁時，直接拉開車門，將50萬現金偷走，隨即騎機車逃逸。

據了解，林男有多項竊盜前科，平時無所事事，與父母同住土城區，時常在樹林一帶活動，警方目前已經鎖定他的行蹤，將儘速追緝他到案。潘姓女講師事後也在臉書貼文，希望有認識林男的網友能提供線索，將辛苦錢找回來，並呼籲網友要小心。

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▼潘姓女講師到五股建案要買店面，車忘鎖門被偷走50萬 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲▼潘姓女講師淚訴被偷50萬辛苦錢，潘女到五股建案要買店面，42歲慣竊林俊材偷走50萬後，騎機車逃逸，接待中心拍下他犯案過程 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼潘姓女講師淚訴被偷50萬辛苦錢，潘女到五股建案要買店面，42歲慣竊林俊材偷走50萬後，騎機車逃逸，接待中心拍下他犯案過程 。（圖／記者陳以昇攝）

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