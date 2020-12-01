　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1個人也能嗑比薩了！必勝客全新概念店登場　「有單片比薩還賣早餐」

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼必勝客全新店型登場。（圖／業者提供）

▲必勝客全新店型插旗板橋車站。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一個人也能吃比薩了！人氣連鎖比薩品牌「必勝客」宣布強勢推出全新概念店「Pizza Hut EXPRESS」，主打「單片比薩」、「3分鐘快取」以及「全新早餐菜單」，首店插旗板橋車站，就為滿足通勤族、上班族帶著走的需求，12月18日正式開賣，首3日還有比薩買1送1優惠，每日限量100人。

▲▼必勝客全新店型登場。（圖／業者提供）

▲必勝客要賣早餐了。

必勝客向來以獵奇比薩搶佔市場，也積極推出不同店型如「吃到飽歡樂吧」等滿足不同需求消費者，這次強勢以「單人也能吃比薩」概念打造全新「Pizza Hut EXPRESS」店型，除了販售單片比薩外，且3分鐘就能帶走，甚至還提供早餐新選擇，方便又快速，預計將成為通勤族全新選擇之一。

必勝客首間「Pizza Hut EXPRESS」概念店將於12月18日在Global Mall板橋車站正式開幕，首3日上午10時30分至中午12時30分，凡購買任一口味單片比薩就送一片經典口味的夏威夷比薩，每日限量100名，把握機會來嚐鮮。

【你可能也想看】

►在地人激推！高雄現炸「蔥肉餅」超酥脆　還夾了九層塔、生洋蔥
►2個月買4600個購物袋！他跑賣場狂洗「1元發票」　業者無奈回應了
►地點超隱密！台南巷弄無名便當店　銷魂「酥炸叉燒肉」1周只賣2天

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
潘瑋柏嫩妻開趴「6閨蜜全撞臉」！一排站開傻眼：根本6胞胎
埔里12年一次建醮吃素7天　她怒公審「連鎖鍋貼店」：還賣葷食
快訊／新北18歲騎士碰撞聯結車　當場彈飛送醫不治
英籍男暴斃租屋處下體離奇滲血「電腦留色圖」　法醫逮真凶
快訊／躲了6天　丁小芹地檢署報到入監
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

1個人也能嗑比薩了！必勝客全新概念店登場　「有單片比薩還賣早餐」

2.6萬坪「竹北遠百」明年開幕　名品、展演廳搶家庭客

【廣編】讓iPhone 12穿上義大利時尚外衣　引領台灣時尚潮流MON CARBONE

家樂福再被爆「認了曾驗出萊劑」　業者駁：依標準進口近期未檢出

王浩宇爆「美國牛小排含瘦肉精」！家樂福曬「檢驗報告」打臉：未檢出

全家新品咖啡上市「第2杯7折」！寶可夢杯套、玻璃星空小屋超夢幻

IG爆紅、超逼真「地瓜麵包」北區超商才有！加碼收限量寶可夢咖啡杯套

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

逢甲「神之堆疊」垃圾屋飄惡臭　鄰居怒檢舉！環保局：不清就罰

1個人也能嗑比薩了！必勝客全新概念店登場　「有單片比薩還賣早餐」

2.6萬坪「竹北遠百」明年開幕　名品、展演廳搶家庭客

【廣編】讓iPhone 12穿上義大利時尚外衣　引領台灣時尚潮流MON CARBONE

家樂福再被爆「認了曾驗出萊劑」　業者駁：依標準進口近期未檢出

王浩宇爆「美國牛小排含瘦肉精」！家樂福曬「檢驗報告」打臉：未檢出

全家新品咖啡上市「第2杯7折」！寶可夢杯套、玻璃星空小屋超夢幻

IG爆紅、超逼真「地瓜麵包」北區超商才有！加碼收限量寶可夢咖啡杯套

截至10月收益率再轉負　勞金局：11月收益數大賺2300億元

LONGCHAMP總裁染新冠肺炎病逝，享壽83歲　經典「摺疊包」是他一手打造

南韓大考倒數第2天！新冠單日增451起病例...今提升全國防疫層級

中職／萊恩展魅力登林百貨大遊行　耶誕禮物交換熱烈報名中

蘆洲夫妻返家...6煞拿開山刀+噴辣椒水擄人！警2hr汐止攔車救回

南大附小學童　跨足雲嘉南探索咖啡三級產業

流失海外160年！馬首銅像1日回歸北京圓明園

最多8折！身分證「3」愈多折扣愈多　板橋凱撒2家吃到飽3周年優惠

日台交流協會「日台友情」最新文宣曝光　感謝台灣311強震捐款250億

漲4萬換輕油電跟ACC划算嗎？Suzuki小改款Swift 72萬元起開放預售

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

消費熱門新聞

2.6萬坪「竹北遠百」明年開幕

全家第5波新品咖啡「第2杯7折」

王浩宇爆「牛小排含瘦肉精」！家樂福：未檢出

好市多黑五最後一波！生干貝、牛肋條下殺

遭爆「認了曾驗出萊劑」　家樂福駁斥

必勝客全新概念店有單片比薩還賣早餐

粉紅瓶洗潤組限時組合價 CP值爆表

IG爆紅、超逼真地瓜麵包北區超商才有

全台55間門市限定！小7也賣熱壓吐司

寶雅「時尚醫用口罩」10萬盒明日開賣

他跑賣場狂洗「1元發票」！業者回應了

小7聖誕主題上架「3件77折」

屈臣氏明起開賣多款「特殊色口罩」

網紅街訪遇爆乳女神傳秘技

更多熱門

相關新聞

Mister Donut聖誕限定甜甜圈來了

Mister Donut聖誕限定甜甜圈來了

又到了一年裡最浪漫的聖誕節了，人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」這次也打造一系列聖誕限定療癒甜甜圈，包括超可愛的聖誕老公公、馴鹿都要來陪過聖誕節，再加碼3款QQ波提，即日起正式登場，12月6日前還有買3送1優惠，把握機會開吃。

「夯麻辣」也有大湖草莓吃到飽！

「夯麻辣」也有大湖草莓吃到飽！

「NENE CHICKEN」插旗北車了！

「NENE CHICKEN」插旗北車了！

藏壽司x鬼滅之刃限定扭蛋12/4開跑

藏壽司x鬼滅之刃限定扭蛋12/4開跑

台北秒殺「草莓千層」重磅回歸！

台北秒殺「草莓千層」重磅回歸！

關鍵字：

美食情報必勝客

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

後悔住游泳池樓下！過來人淚曝「買房3地雷」

羅志祥內湖5億豪宅「偷蓋空中極樂游泳池」！

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

表弟不念書卻迷電玩　她拿鎚子砸爛Xbox！

埔里12年一次建醮吃素7天　連鎖鍋貼店賣葷食竟被公審

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面