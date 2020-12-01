1個人也能嗑比薩了！必勝客全新概念店登場　「有單片比薩還賣早餐」

▲必勝客全新店型插旗板橋車站。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

一個人也能吃比薩了！人氣連鎖比薩品牌「必勝客」宣布強勢推出全新概念店「Pizza Hut EXPRESS」，主打「單片比薩」、「3分鐘快取」以及「全新早餐菜單」，首店插旗板橋車站，就為滿足通勤族、上班族帶著走的需求，12月18日正式開賣，首3日還有比薩買1送1優惠，每日限量100人。

▲必勝客要賣早餐了。

必勝客向來以獵奇比薩搶佔市場，也積極推出不同店型如「吃到飽歡樂吧」等滿足不同需求消費者，這次強勢以「單人也能吃比薩」概念打造全新「Pizza Hut EXPRESS」店型，除了販售單片比薩外，且3分鐘就能帶走，甚至還提供早餐新選擇，方便又快速，預計將成為通勤族全新選擇之一。

必勝客首間「Pizza Hut EXPRESS」概念店將於12月18日在Global Mall板橋車站正式開幕，首3日上午10時30分至中午12時30分，凡購買任一口味單片比薩就送一片經典口味的夏威夷比薩，每日限量100名，把握機會來嚐鮮。

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