女兒IG粗話「幹譙媒體」！中正一分局長陳明志怒退LINE群組

▲陳明志突然退出分局警媒LINE群組。（圖／CTWANT提供）

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行政院前發言人丁怡銘因指控台北市牛肉麵節冠軍業者使用牛肉有萊克多巴胺，掀起政壇風暴，甚至引咎辭職，被民眾指控涉發假訊息的丁怡銘，29日前往北市警局中正一分局作筆錄，卻又被爆出享特權，甚至和中正一分局長陳明志上演「調虎離山計」。對此，陳明志30日親上火線澄清，表示絕沒有給丁特權，也沒有調虎離山計，自己當時是因為要參加公祭才外出。不過陳明志的女兒卻在IG上PO出限時動態，不僅指稱記者做假新聞，甚至還用髒話辱罵，讓記者相當憤怒，在台北市警局媒體群組砲轟，陳明志最後還直接退出群組。

▲陳明志女兒在Instagram上發文為父抱屈。（圖／翻攝IG@jacqueline_1116）

丁怡銘29日前往北市警局中正一分局作筆錄，被爆出享有特權，警方不僅讓丁的座車直接開進警局地下停車場，應訊結束後，還與中正一分局長陳明志上演「調虎離山計」，陳明志穿帽T、戴口罩，坐在黑車後座手摀頭離開，讓所有媒體都以為該車上的是丁怡銘，後來分局才表示車上坐的是陳明志，消息曝光後引起各界譁然。

陳明志30日澄清表示，自己當時要前往參加公祭，知道媒體都在車道口要採訪丁怡銘，擔心影響人車安全，所以才拉紅龍繩管制，後因為交通較順暢，所以才將紅龍繩收起，絕無「調虎離山計」，且自己離開時，丁怡銘還在分局裡做筆錄。

沒想到陳明志的女兒29日晚間卻在IG上PO出限時動態，砲轟記者做假新聞，甚至還用髒話辱罵，「我爸沒有搞神秘、沒有搞替身，他只是要回家他X跟我吃飯而已」，內文更提到當時丁怡銘早已離開分局，參加公祭及丁怡銘還在做筆錄的說法直接被揭穿，也引起新聞記者相當不滿，認為自家電視台無端被陳明志女兒點名、汙衊，紛紛砲轟。對此，陳明志表示，小孩子不懂事，已罵過她，並要求撤下網路貼文，之後也並多做回應，而是直接退出了中正一分局與媒體之間的聯繫群組。

▲陳明志的女兒。（圖／翻攝IG@jacqueline_1116）

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