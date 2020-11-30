核酸檢測不舒服！　28歲男「出左勾拳」打歪護士...被罵翻急道歉

▲大陸一名男子核酸檢測時突然動手打護士。（圖／翻攝自沸點視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸近來多地爆發新冠肺炎本土疫情，各項防控措施持續實施。有一名男子在吉林市中心醫院做核酸檢測時，竟然因為「喉嚨不舒服」，當場一個左勾拳，大力揍歪護士，影片傳出後遭外界狂罵。

影片中可見，一名穿著全身防護裝備的護士站著，正在對一名男子進行核酸檢測作業，但突然之間對方用左手出拳揍人，護士被打到呆掉，手上的檢查用具也飛出去，男子疑似還站起來想繼續動手，被身邊人制止。

吉林省吉林市公安局民警指出，，吉林市中心醫院22日晚間報案稱，該院急診護士在為一名男子做核酸檢測時遭到毆打，事後男子離開現場。該名男子29日透過影片公開道歉，已經意識到自己的錯誤，希望外界以他為戒。

調查後發現，28歲的李姓男子覺得嗓子不舒服，就抬手打了正在做檢測的護士，他被傳喚到派出所後，對自己毆打他人的事實供認不諱，並表示懊悔。警方24日對其處以拘留7日、罰款300元人民幣的行政處罰。

但許多網友認為處罰太輕，「才罰款300塊嗎？不在停車位停車都200了」、「建議加入醫療黑名單系統」、「罰3萬吧，300太少，讓他自費檢測」、「 300?給醫護人員道歉了嗎？賠償了嗎？不要讓醫護人員自己去走法律程式謝謝」、「麻煩新冠好好照顧一下他」、「拘留7日的同時。天天給他核酸檢測」。



