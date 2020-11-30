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82秒全紀錄！紅髮辣女VS.240公斤巨漢　「上身猛趴」連擊27拳奪勝

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記者張靖榕／綜合外電報導

在格鬥場上體重不是問題？俄羅斯日前一場綜合格鬥（MMA）比賽，出現一場240公斤巨無霸大漢和62公斤精壯悍女的對決，女悍將瑪德齊克（Darina Madziuk）竟然在82秒內翻轉局勢，迅速將巨漢齊斯捷科夫（Grigory Czystjakov）打趴在低，在第一回合就取勝。

▲▼太猛!62公斤MMA女戰士 86秒打趴240公斤巨漢。（圖／翻攝自YouTube「Getcha Tube On」）

▲瑪德齊克在第一回合將齊斯捷科夫打趴在地上，趴上去趁勝追擊。（圖／翻攝自YouTube「Getcha Tube On」）

影片開頭巨漢齊斯捷科夫跳躍出場，紅髮女悍將瑪德齊克則踩著穩健腳步，雙方在擂台上碰拳後，拳賽隨即展開。瑪德齊克顧慮對對手體重是自己的4倍重，起初保持移動，雙手高舉在眼前試探性地揮動，但很快被躁進的齊斯捷科夫撲上猛推，重心不穩立刻被推到擂台邊緣。

瑪德齊克向左跨步躲開困境，很快在幾個步伐內回到擂台中央，出了兩記左拳後被齊斯捷科夫一把推向擂台另一邊。她在尋求一記K.O.，但躍起使出右鉤拳後，打在對方身上彷彿無效攻擊，接著又再度被逼到雷台邊，很快遭到鎖喉箝制。

▲▼太猛!62公斤MMA女戰士 86秒打趴240公斤巨漢。（圖／翻攝自YouTube「Getcha Tube On」）

▲▼齊斯捷科夫起初佔上風，但下巴挨了一記後，局勢立刻被反轉。（圖／翻攝自YouTube「Getcha Tube On」）

▲▼太猛!62公斤MMA女戰士 86秒打趴240公斤巨漢。（圖／翻攝自YouTube「Getcha Tube On」）

鎖喉攻擊長達半分鐘，直到裁判將雙方拉開。瑪德齊克邊拉著兩個辮子走回擂台中央，此時距離第一回合結束仍有1分55秒，她再度躍起攻擊，但所有力量似乎都被齊斯捷科夫吸收，沒有造成任何影響。

瑪德齊克不放棄，仍採取主動攻擊。齊斯捷科夫想採取原先攻勢，欺身接近對方，再用體型壓制，但沒想到下巴吃下一拳後，竟立刻腿軟趴倒在地。瑪德齊克逮住機會，從後方以手肘壓制齊斯捷科夫的背部，朝他頭部及後腦連續揮出27拳，直到齊斯捷科夫拍地投降。

影片在俄羅斯世界引起注意，許多國外網友也紛紛在YouTube底下留言。部分人認為MMA這場比賽，「她證明了尺寸並不重要」，但也有人指出致勝關鍵在於訓練，一個接受良好訓練的拳手，能夠擊敗一個飲食過度不健康且沒有拳擊技巧的大漢。

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