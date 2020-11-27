友人託「照顧妻子」：大膽去上！新北男勇敢衝了…慘被告上法院

▲新北一名王男發現自己罹患性功能障礙，交代朋友「照顧妻子」，還要求對方大膽去做。（圖／翻攝pixabay）



記者柯振中／綜合報導

新北市一名王姓男子罹患性功能障礙，因此同意妻子與蕭姓友人發生關係，還保證「大膽去做沒關係」，沒想到事後將2人告上法院。法院審理後，判處蕭男4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，還要賠償王男30萬元，全案仍可上訴。

判決書提到，王男先前發現自己有性功能障礙，2016年10月同意妻子與蕭姓友人進一步交往，也同意2人發生親密關係，還不斷要求蕭姓友人去關心妻子，「你就大膽去做沒關係」。

由於夫妻貌合神離，2017年9月20日決定離婚，沒想到王男的妻子才剛離婚，立刻與蕭男登記結婚，讓王男感到十分奇怪。仔細經過調查，才發現在他同意2人的關係之前，2人就已經好上了，2015年就曾在樹林的河濱公園「野戰」，還曾到花蓮遊玩，在民宿裡發生關係。

▼王男事後調查才發現，原來妻子早就與蕭姓友人有不倫關係。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



王男指控，之所以會同意2人的關係，是因為妻子言語威脅，若不允許妻子出門，對方就打算拋棄小孩，離家出走，因此只能同意了，蕭男也保證「要幫妻子回歸家庭」，但2人持續發生性行為。

法院經過審理，由於蕭男與王妻2015年就在河濱公園野戰，隔年還到花蓮一同遊玩，發生性關係，2罪併罰，判處蕭男4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元，民事的部分還要賠償王男30萬元，全案仍可上訴。

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