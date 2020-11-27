日月潭「九蛙疊像」全露！3人深夜闖潭底探險　施工管制當裝飾

▲旅客深夜硬闖「九蛙疊像」潭底，日管處：「最高罰10萬。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

南投日月潭「九蛙疊像」是著名的觀光景點，近期更因為水位下降出現「九蛙全露」，吸引不少民眾前往欣賞，不過由於步道正在施工，遊客無法近距離觀賞，就有人翻越圍籬夜闖步道，偷偷跑進潭底近距離接觸九蛙，完全不顧現場正在施工、天色昏暗有危險。

影片中可以看見，日月潭近期因為水位下降，使得九蛙疊像全都露出來，不巧伊達邵碼頭連結的步道9日才剛剛動工維修，預計進行長達半年的封閉施工，導致遊客暫時無法看到九娃，現在工地與出路口也用圍籬包圍，不料仍有3人趁著半夜無人硬闖。

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▲民眾硬闖正在施工中的步道。（圖／東森新聞）

影片中可以看見，九蛙疊像潭底深夜一片漆黑，下一秒3名旅客持手電筒進入管制區，接著在蛙像左右晃來晃去。有民眾感嘆，「這是很危險的，你若出了事情，是不是又要國家負責，明明就是你自己不對，人家已經封起來」、「不當的行為啊，如出事，就是他自己負責，他自己這種危險的行為。」

日月潭風景區管理處副處長廖錫標表示，「要整修的步道都已經拆除，旅客要到九蛙頭行走已經相當不方便，尤其是晚上更加危險」，未來會加強派人在附近巡查，也會在出入口設置柵欄阻隔，若未來又發現有民眾擅自闖入，將依會依發展觀光條例，開處最高10萬元罰鍰。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。