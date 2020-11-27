日本偶像女團成員下海拍AV　畢業閃電改名秒被起底：樣子變了！

▲日本女偶像高山さやか5月因身體不適隱退，卻被發現轉行改當AV女優。（圖／翻攝Girl`s Horizon、yaotomenana推特）

文／香港01

很多青少年都會發明星夢，可是做偶像的艱苦和黑暗面又有幾多人知道？日本有不少地下偶像團體，雖然名義上是個藝人，但其實薪金和待遇比一般打工仔還要少。最近，很多名氣不大的偶像團體受到疫情打擊，很多人被逼畢業和解散，而其中一位宣佈畢業的19歲偶像女團成員竟然在Twitter爆紅，原來她畢業後僅兩個月就宣佈出道做AV女優，更疑似整容換臉，令一眾粉絲譁然！到底發生了什麼事讓她做了這個決定？

這位將於12月13日推出首部出道作的AV女優新人「八乙女なな」，原名叫「高山さやか」，本來隸屬於地下偶像女團「ガルホラ（GIRL'S HORIZON）」，今年只有19歲。雖然這個女團的人氣不高，但仍然有幾千位狂熱粉絲支持她們，所以當高山さやか在5月宣布退團別再做偶像後，不少人都感到很遺憾。

▲高山さやか和GIRL'S HORIZON團圓合照。（圖／翻攝Girl's Horizon推特）

宣布畢業後不久兩個星期，高山さやか便封鎖了舊有Twitter和Instagram帳戶，自稱要向新夢想努力進發。與此同時，一位樣貌與高山さやか非常似的AV女優新人「八乙女なな」出道，有眼利網民瞬間就發現她們根本就是同一個人，只不過五官都變美了，原本圓滾滾的臉蛋變成尖下巴巴掌臉。知道這個消息後，一班忠實粉絲都感到難以置信，誰會想到這位19歲萌妹偶像會選擇拍AV，更疑似整容改頭換面。

最諷刺的是，八乙女なな下海後人氣急升，Twitter的追蹤粉絲人數在短時間内已經有1萬多人，比偶像時期的她多10倍以上。

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