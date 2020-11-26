青青鬆口「放火只穿內褲」真相　1問題害她眼神迴避：不敢再交男友

▲青青解釋，當天兩人沒有睡在一起。（圖／翻攝自青青Instagram、放火Instagram）

記者黃可昀／綜合報導

前JKF女郎「青青」自從與放火爆出過夜風波後，這1個月以來明顯作風低調，24日於「在不瘋狂就等死」的頻道首度還原事件經過，針對外界的疑問一一解答，也鬆口放火當晚過夜只穿一條內褲的原因。

放火在青青家過夜的事情被發現後，男友憤而找人逼放火拍裸照、簽本票，外界也紛紛將矛頭指向青青，懷疑她和男友刻意設局陷害放火，對於這項指控她始終沒有正面回應，24日才拍影片一次澄清整件事的來龍去脈。

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▲青青呼籲網友把自己當前車之鑑。（圖／翻攝自YouTube／在不瘋狂就等死）



她提到，當天之所以會讓放火過夜是因為他家住太遠，加上對方過去也常借宿圈內朋友家，都沒有傳出任何問題，才想說借對方住一晚沒關係，「因為就覺得只是朋友」。至於放火當晚只穿內褲的部分，青青認為那是對方「個人生活習慣」，所以也沒有阻止或是想太多，且當時她是待在1樓沙發，放火睡在2樓的床，兩人並沒有睡一起。

青青也在影片中提到，她沒有夥同男友設局，自己事前完全不知情，目前整起事件已進入司法程序，等待檢調單位調查後還她公道。至於被游否希問到會不會不敢再交男友？青青先是眼神迴避不回應，後來無奈地點了點頭，看起來仍對此事件存有極大陰影。