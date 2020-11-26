收錢代領海洛因竟「不用坐牢」　法官聽信：不知變一級毒！2人免關

▲3男答應代領K他命送來卻是海洛因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

溫姓男子收了5萬元答應代收包裹，並邀了楊男、劉男一起去領，被埋伏的警調人員逮捕，因為包裹內竟裝了2公斤的海洛因。苗栗地院審理時，採信3人「被告知領的是K他命」的說法，將起訴法條由刑度為死刑或無期徒刑的運輸第一級毒品重罪，改以運輸第三級毒品罪判溫男2年8個月，楊男1年10個月、宣告緩刑5年，劉男1年4個月、宣告緩刑4年。

根據自由時報報導，包裹從泰國寄送至桃園機場，入關時被發現夾藏7包純度89.11%海洛因，淨重1937.11公克。警調人員7月2日將前往空運倉儲領取包裹的溫男、楊男、劉男逮獲，苗栗地檢署檢察官張家維將3人依運輸第一級毒品罪起訴。

3人接受偵訊時稱「老闆」鄧男、盧男以5萬元代價要他們領K他命，不知道送來的會是海洛因，苗栗地院審判長羅貞元及法官紀雅惠、申惟中所組的合議庭審理認為，3人今年間無出入境紀錄，只能依照對方傳達的訊息判斷內容物，無積極證據能顯示3人有意運輸第一級毒品。

合議庭依「所知所犯」法理原則對3人論罪，又考量3人都是20歲出頭的年輕人，偵審期間自白及供出上手，符合減刑事由，依犯罪分工判溫男2年8個月，楊男1年10個月徒刑、緩刑5年，劉男1年4個月徒刑、緩刑4年。

北部一名資深檢察官表示，本案3人就算認為包裹內是K他命，也一定知道萬一被逮不是輕罪，卻仍願意冒險領取，目前判刑不符比例原則，且會立下不良示範。

運輸第三級毒品刑度從7年刑期起跳，而本案合議庭不僅改變法條判刑，還將3人減刑判到比運輸第四級毒品犯行還輕的1年多與2年多，令外界訝異，檢方表示將再上訴。