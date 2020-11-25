國家級追焦狂攝殺彎聖地！139縣道限速50↓40 　一個月抓1245件

▲彰化139縣道限速下修至40公里，首月取締1,245件。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

139縣道大彰路自台74甲線路口至瑩光橋路段，因路型較為起伏且多彎道，是交通事故最頻繁的路段，一旦行駛速率過快容易導致車輛失控偏離車道，產生肇事危險，自10月21日起正式實施路段速限調降為時速40公里至今滿1個月，取締告發超速違規1245件，平均一天有41.5件。

彰化警方表示，在縣道139線調降速限40公里/小時的路段中，21公里處已設置固定式測速照相機，該測速儀器取締超速違規計913件，除固定地點測速照相以外，轄區彰化分局及交通隊也不定時編排移動式測速照相勤務，全面性對該路段加強取締超速違規，一個月以來採移動式測速取締超速違規計有332件，以落實速度管理，確保行車安全的目標。

彰化交通隊隊長林世明表示，新的速限規定首月下來計取締告發超速1245件，與速限未調降前平均每月取締696件比較，確實明顯增加，這是除了固定式測速取締以外，警方複式採取不定點式測速照相，顯見仍有駕駛人以為只有固定地點才有測速照相機，而僥倖超速行駛。

林世明隊長再次強調，取締處罰並不是目的，道路限速是以落實交通安全為首要，統計這一個月以來縣道139線交通事故計發生15件、受傷15人，較今(109)年平均每月發生24.2件、受傷20人比較，肇事已有明顯降低，希望用路人都能遵守，才能保護自己及其他用路人安全。

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