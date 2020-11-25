78歲大亨女兒超正！八字重導致坎坷3婚姻　無法踏進小仙女名媛窩

▲王應傑（右）的中佳電力辦公室牆上，就掛著一幅胡寶莉（左）的畫作，畫中是一座象徵「王」的寶瓶。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

王應傑公開認愛胡寶莉，約莫半年前，女方搬進王應傑位於敦化南路的名宅「鑽石雙星」，不過，王應傑卻始終進不了女方家門，「寶莉住在信義區的『風雲頂客』，那是她的工作室，也是住家，她說那是她的天地，從來沒讓男人進去過。但是我聽起來，像是在說只要沒結婚，她就不讓我去。」一段話也帶出他的無奈。

被問起新戀情，王應傑侃侃而談，大方認愛，不過，當話題來到兩人未來的正式關係時，他的語氣突然保守起來。「我們現在假日到處遊山玩水，慢慢地，兩個人會有感情，她當然希望明媒正娶，我雖然也願意，但我和前面兩任太太都有小孩，也要考慮到他們的感受，所以會有顧忌，這種事情要水到渠成。」言語間帶著點無奈。

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在胡寶莉之前，王應傑有過三段婚姻，結局都不圓滿，這事讓他有些介懷，「交往前，我就說我八字很重。我26歲就結婚，第一任太太婚後35天出車禍過世；第二任、也就是王怡仁的媽媽，後來離婚收場，陳淑娟是我第三個太太，也沒想過會比我早離開，去年7月癌逝。寶莉聽了這些，安慰我都是緣分。」

王應傑表示，胡寶莉與自己的子女相處融洽，且對前幾任妻子都不帶敵意，表現大器，即便如此，談婚事也需要有適當時機，「其實我還會想念去世的太太，但寶莉不會生氣，還說她是『天上的姐姐』。因為我和前任老婆生的大兒子住一起，兒子也不排斥她，但要小孩接受我再婚又不一樣，這些需要時間去調適。」

「寶莉有一個好處，她不在乎我的過去，也不會對之前妻子吃醋，這點我很喜歡，做我的老婆，一定要有這種胸襟、肚量，才會顯得我是一個大家庭的家長嘛。」他說。



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