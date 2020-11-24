公費流感疫苗使用破9成！「剩近30萬劑」莊人祥估可打到12月中

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（24）日公布公費流感疫苗接種情況，至23日為止已經接種超過560.6萬劑，使用率已超過9成。疾管署副署長莊人祥表示，目前剩餘疫苗約有近30萬劑，估計可以使用至12月中旬，籲請符合公費接種資格的對象可先洽詢合約院所，確認有疫苗後儘速完成接種，以及早獲得流感保護力。

疾管署統計，截至11月23日我國公費流感疫苗接種數逾560.6萬劑，使用率達92.9%。其中65歲以上長者接種數約185.3萬，接種率49.8%，接近目標接種率(52.5%)；學齡前幼兒接種數約52.1萬，接種率45.7%，達目標接種率(55.5%)8成。

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莊人祥表示，由於目前65歲以上長者、學齡前幼兒等高危險族群接種率已達目標接種率8至9成，因此自12月1日起，恢復50至64歲無高風險慢性病成人公費流感疫苗接種作業。

莊人祥說明，統計扣除保留給校園、幼兒接種的疫苗，再加入增購的6萬劑疫苗，目前估計剩餘疫苗還有近30萬劑。目前50~64歲族群接種率15%，相較去年同期的18%差距不遠，估計恢復接種後可以達到和往年差不多的接種率。

▲疫情中心副主任郭宏偉說明，近期類流感疫情緩升。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署提醒，符合公費條件的民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

疾管署監測資料顯示，上週(11月15日至11月21日)國內類流感門急診就診共39,676人次，較前一週略升1.3%，整體疫情緩升，但低於去年同期(2019年第47週72,428人次)；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4週上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒(RSV)共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期。依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數較前一週略增，目前仍處高點。