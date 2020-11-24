不滿中天換照沒過…男恐嚇NCC委員無保請回　檢抗告改2萬交保

▲田姓男子不滿中天換照沒過恐嚇NCC委員，檢方聲請羈押未獲准抗告，法院24日裁定田男2萬元交保。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者羅志華／台北報導

田姓男子不滿NCC（國家通訊傳播委員會）不給中天換照，19日到交通部前廣場對NCC旗幟潑漆，並揚言對委員不利，檢方訊問後，認為他有再犯及害人的動機，向法院聲請羈押未獲准抗告，北院24日訊問後，裁定田男以2萬元交保。

田男18日看到中天換照沒過的新聞後相當火大，19日一早就狂打電話到NCC表達抗議，甚至打給特定委員要求說明並揚言不利，同日中午更直接到交通部前，以綠色噴漆破壞NCC旗幟，警方到場依現行犯逮捕，檢方聲請羈押，法院20日諭知田男無保請回，檢方火速抗告。

田男於20日訊問中表示，他打完電話本來想去台大新聞所，後來覺得計算想抗議也不該傷人，就跑去噴NCC旗幟；法院先前認為，田男的行動與說法一致，也只打了通電話跟委員說，「將採取行動，叫其他同事快跑」，內容並沒講具體要怎麼駭人，田男也表達悔意，以及求助心理諮商的想法，認定沒有證據顯示田男會再去恐嚇，將他無保請回。

檢方抗告後，法院24日再度訊問，認為田男在恐嚇後，又在群組裡說還要繼續恐嚇，顯然有再犯可能，但考量他目前沒真的去恐嚇，且也沒繼續跟別人說要再去恐嚇，另審酌田男自陳罹患精神疾病，認定田男雖可能再去恐嚇，但只要乖乖吃藥應該就能穩定下來，裁定他以2萬元交保、除了吃藥及日常生活、工作外，其他行動都要先經過姑母同意。

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