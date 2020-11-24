熱潮減退！好市多黑五第2天排隊零星　頭香鎖定電視、生活用品

▲好市多黑五第2天上午8:40排隊人潮 。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」第二天登場，相較於首日在開幕前排隊破百，今（24）日人潮銳減，上午8點半左右僅不到3人，接近營業時間9時累積至約30人，而提早來排隊的民眾鎖定電視等家電，但表示「可能還會再觀望」，另也鎖定生活用品如洗沐等。

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▲好市多黑五首日同時間排隊人潮。（圖／記者林育綾攝）

好市多「黑色購物節」自23日起一連7天，祭出百樣下殺商品，天天都有驚喜折扣，每日都會在APP公布隔天主打優惠項目，但實際價格及更多優惠商品，仍需要當日至現場才能揭曉。

今第2天開賣的精選優惠商品有ASUS 14吋雙螢幕筆電、1.5克拉鑽石項鍊、SAMSUNG55吋 8K QLED量子電視、SWISS DIAMOND深煎鍋含蓋、BRITA桌上型濾水器8.2公升、明治貓熊夾心餅乾組、AVEENO寶寶天然燕麥沐浴洗髮乳、AIRBORNE香橙發泡錠、DEGREES 男保暖衣2件組、DEGREES 女長袖熱能保暖衣2入組、牙周適牙齦護理牙膏等共11項。

好市多今年黑五限定優惠首日最狂下殺49折，但實際觀察民眾下手狀況，似乎以「需求」作為考量購買標準，若無需求也不會因為折扣購買優惠商品，如電視今年就不如以往開店5分鐘秒殺，金條也是1小時才完售。

好市多「黑色購物節」本周正式開跑，最高可激省28萬，各門市營業時間也提早至9點開始，27至29日則再提早至8點開門。